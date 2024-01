Las mujeres de 50 años que mejor visten han estrenado esta chaqueta de marca española que aman las royals

Las mujeres de 50 años ya presumen de la chaqueta que podrían tener en el armario las royals, como la Reina Letizia o Kate Middleton. Y es que, Pilar de Arce está disfrutando de un domingo de tranquilidad con un look elegante, pero con un toque pijo y coqueto. Pues bien, la influencer nos ha mostrado su tradicional vestimenta del día con un total look en gris de jersey de punto, jeans rectos y botines de tacón que ya le hemos visto anteriormente. Asimismo, ha añadido su confiado y clásico bolso en negro, de Mila de Lucila. No obstante, la pieza icónica y única (y la que se ha llevado todas las miradas) es la chaqueta de corte mini en marino que ya puedes encontrarla en la marca española Imiloa rebajada de precio. Se trata de una prenda de abrigo con estética royal y con inspiraciones al lujo. Además, está llena de detalles: escudo bordado, botones dorados y cinturón para estilizar la silueta. Es decir, con este abrigo (súper calentito) que ya luce Pilar de Arce no debes preocuparte por no saber cómo vestirte, porque te eleva el look en cuestión de minutos.

Pilar de Arce es toda una referencia en el mundo de la moda, pues, gracias a su creatividad, podemos recrear a diario nuestros estilismos más casuales y versátiles. Todas sabemos que tiene un gran potencial para mostrar su faceta más sofisticada, como en su estilismo con el vestido de estampado floral para pasar la Nochebuena. Sin embargo, sus fórmulas de streetstyle nunca pasan desapercibidas. Las mujeres de 50 años tienen claro que este 2024 van a destacar por sus estilazos. Como Carmen Gimeno, que nada más empezar el año ya nos ha enseñado a cómo combinar las medias rojas que están tan en tendencia.

Chaqueta en marino, de Imiloa (346,50 euros)

Chaqueta mini en marino. Imiloa

Pilar de Arce ha revolucionado Instagram con esta chaqueta que adoran las royals y que también van a querer las mujeres de 50 años. Nosotras pensamos aprovechar el descuentazo para hacernos con ella.