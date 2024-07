Los pantalones blancos más bonitos (y fresquitos) del verano se los ha comprado Rocío Osorno en Parfois

Un día más en el que Rocío Osorno nos crea una necesidad de moda, y ya se ha convertido en tradición. Y es que ya sabemos que la diseñadora e influencer sevillana es experta en inspirarnos con sus looks diarios y conseguir que se agoten en cuestión de horas las prendas que luce en su cuenta de Instagram, y eso es lo que ha pasado con este pantalón blanco con bordados de Parfois, que ya solo está disponible en una talla, y la mala noticia es que es exclusivo online. Pero a cabezonas no nos gana nadie, y estamos seguras que a base de meternos en su web, nos los podremos comprar. Porque si los vestidos blancos están pensados para el verano, este es el más bonito que nos podemos comprar, porque es elegante, cómodo y fresquito. Y Rocío Osorno como buena sevillana, tiene claro que las prendas fresquitas son básicas en verano para soportar los más de 40 de grados de su ciudad. Esta controvertida prenda, que toma origen en la vestimenta masculina y marina de los años 50, ha ido transformando su puesta en escena con el paso de los años, llegando a formar parte del armario femenino. Y, aunque cada vez son más vistos en los outfits de otoño e invierno, queda claro que su presencia triunfal en los estilismos de street style viene acompañada con la llegada del buen tiempo.

Unos pantalones blancos de Rocío Osorno de lo más 'coquettes', y más si los combinamos con la blusa a juego con bordados y lazadas. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Pero ella lo ha llevado con este conjunto de bordados y lazadas.

Pantalón con bordados, de Parfois (39,99 euros)

Top bordados y lazos, de Parfois (32,99 euros)

Un conjunto blanco con bordados que nos parece ideal para meter en nuestra maleta de vacaciones y llevar con unas sandalias planas o alpargatas de cuña.