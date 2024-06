No vamos a esperar a que empiecen las rebajas de Zara para copiarle a Rocío Osorno este top de gasa con flores

Quedan unas horas para que arranque el verano, pero Rocío Osorno ya se ha adelantado con este look de Zara que no vamos a esperar a las rebajas para copiarle. Y las que más nos interesan a nosotras son las rebajas de verano 2024 de Zara, que la previsión dice que darán inicio entre el 26 y el 27 de junio, aunque de momento no hay confirmación oficial por parte de Inditex. Pero como nosotras somos unas buenas detectives de la moda, ya hemos hecho nuestro truco que nunca falla para saber que prendas estarán en rebajas, y entre ellas, nos hemos enamorado de este top rústico con flores el relieve, y el escote Bardot más tendencia.

Ya en 2023 la moda se propuso desmontar esa famosa frase de Miranda Priestly en El diablo viste de Prada demostrando que sí, los florales en primavera pueden ser absolutamente rompedores. Al menos, al reimaginarlos y sacarlos de los clásicos estampados para hacer de las flores figuras 3D que comenzaron a imponerse en vestidos, tops y hasta collares. En 2024, las flores tridimensionales se convirtieron en una de las grandes tendencias de primavera-verano e inundaron los looks de las expertas en moda, y Rocío Osorno nos lo ha dejado claro con este top de Zara que ella ha combinado con un pantalón de lino de estilo pareo que además resalta el primer bronceado de la temporada.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

Top algodón gasa flores relieve, de Zara (25,95 euros)

Top flores. Zara

Un top de escote recto y hombros descubiertos con manga muy corta con detalle de flores en relieve en mismo tejido y volantes de nueva colección de Zara que Rocío Osorno ya ha estrenado, y no creemos que entre en las rebajas de verano 2024.

¿Cómo saber que prendas de Zara estarán de rebajas?

¿Cómo saber que prendas de Zara van a estar de Rebajas 2024 antes que nadie? Muy fácil, nuestro truco es hemos descubierto el truquito es poner en Google “Zara” y asegurarte de que sea el de Italia, una vez dentro de la web te vas a la parte donde pone “Fino al” y encontrarás todas las prendas que están rebajadas, ya que allí comienzan antes. De hecho, puedes verlo claro en este ejemplo donde ves las rebajas de Italia y luego la misma prenda en España. Pues esa es la que tienes que apuntar porque la van a rebajar. O lo que es lo mismo, meterte en la web de Zara Italia y ver lo que ellos ya tienen en rebajas.

Aunque todavía no sabemos con exactitud cuándo comenzarán las rebajas de verano 2024, todo apunta a que será a partir de la semana que viene cuando las principales tiendas de Inditex cuelguen el cartel de descuentos en sus tiendas.