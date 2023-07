El pareo es tendencia este verano y no te puedes quedar sin estos 8 modelos de Zara, Pull&Bear y Lefties

Aunque cuando hablamos de tendencias, desde que el pasado jueves llegaran a los cines Margot Robbie y Ryan Gosling, no se nos vienen a la cabeza otra cosa que no sea el Barbiecore, en nuestras tiendas preferidas también tienen cabida para el resto de prendas que triunfan un verano tras otro (sí, ya sabemos que Zara está inundada con su colección especial para Barbie, pero hay mucho más que eso). Al igual que el es época de festivales, el verano también lo es de las prendas de lino, los vestiditos camiseros, el pelo ondulado por la sal del mar y el pareo, el eterno aliado de muchas de nosotras desde junio hasta septiembre. Aunque podemos pensar que el pareo es una prenda socorrida de la toalla al chiringuito y de la tumbona al quiosco de la piscina, lo cierto es que, un pareo, es una opción muy recurrente y versátil que nos salvará nuestros looks más causales en verano, aportándoles un toque boho, como le encanta a Sara Carbonero, fresquito y, sobre todo, confortable.

Eso sí, debemos alejarnos de la idea de que el pareo es un simple pañuelo. Por una parte, aunque sea un pañuelo, es tarea de nuestra imaginación aportarle la mayoría de combinaciones y posiciones posibles, para conseguir sacarle el mayor partido. Sin embargo, un pareo puede ser una prenda con forma establecida, la típica minifalda con un nudito al lado que estás pensando, que queda genial con tu bañador y que nos recuerda mucho a este look con el que hace unos días nos sorprendió Amelia Bono. También puede ser una falda larga con abertura lateral, típica del estilo hawaiano o, incluso, un pantalón. Sí, has oído bien, una de las tendencias que las influencers están llevando con más fuerte este verano es el pantalón pareo (palabra de su reina, Victoria Federica). Un pantalón pareo puede acompañarte al chiringuito, pero también convertirte en la más glamurosa de una cena o de un plan más sofisticado si lo combinas con las prendas y complementos adecuados. Seas más de pañuelo, de falda o de pantalón, hemos hecho esta selección de pareos de Zara, Lefties y Pull&Bear para que encuentres el que más se ajuste a tu estilo:

Minifalda pareo estampada, de Pull&Bear (9,99€)

Pantalón pareo con lino, de Zara (29,95€)

Falda pareo estampado lino, de Lefties (12,99€)

Pantalón pareo rústico, de Pull&Bear (22,99€)

Pareo algodón estampado multiposición, de Zara (29,95€)

Falda asimétrica pareo con lino, de Zara (45,95€)

Pantalón pareo conchas, de Pull and Bear (22,99€)

Falda pareo estampado, de Lefties (12,99€)

¿No se te ocurren decenas de looks con cada uno de ellos? A nosotras sí, y ahora no sabemos por cual decantarnos para crear los mejores estilismos boho de las vacaciones.