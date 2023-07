El vestido calado más sexy del verano es el que se ha llevado de vacaciones Sara Carbonero

Sara Carbonero y el vestido calado más sexy del verano con este vídeo de lo más inspiracional. Y es que la periodista está disfrutando de sus vacaciones en el País Vasco, y no ha dudado en meter en su maleta este vestido de crochet de su marca SlowLove que ahora está de lo más rebajado. Sara Carbonero es inspiración diaria, y no nos cansaremos de decirlo. Y no solo por sus looks, también por su forma de ver la vida y de disfrutar de las pequeñas cosas. Si el otro día nos enamoraba con el vestido rebajado o la blazer de su marca, ahora lo ha hecho con este vestido de crochet que no ha combinado con alpargatas de cuña, con botas cowboy o con las Converse de plataforma blancas que son sus favoritas de siempre. Porque para Sara Carbonero no hay verano si vestido de crochet y este año nos lo ha demostrado una vez más.

Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que el verano y las vacaciones ya están aquí. ¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que Sara Carbonero es una fiel amante de este tipo de tejido cada vez que se acerca el buen tiempo. Y muestra de ello es su vestido blanco de ganchillo que cada verano vuelve a ser tendencia y agotarse en todas las tiendas. Y el suyo es de su marca SlowLove y además, está mega rebajado.

Vestido midi calado, de SlowLove (rebajado a 39,99 euros)

Vestido calado. SlowLove

Un vestido de Sara Carbonero de punto fantasía en hilatura sostenible con escote pico, tirantes finos y de largo midi. Y además de estar muy rebajado, está hecho en España