Paula Echevarría se ha ido al concierto de Manuel Turizo en Madrid con el mini vestido cut out más sexy y las botas más altas

Paula Echevarría es una asidua en verano en Marbella, y como Victoria Federica y Carmen Lomana no podía faltar a las noches navideñas de Starlite en Madrid. Christmas by Starlite se ha convertido en la cita de todos los famosos previa a la Navidad en la capital, y más esta noche con el concierto del colombiano Manuel Turizo del que sabemos que la actriz asturiana es muy fan. Si el viernes Paula Echevarría derrochaba elegancia con un traje, esta noche lo ha hecho con un estilismo de lo más sexy con mini vestido cut out y las botas más altas. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020, y ahora Paula Echevarría con este look de concierto.

Las pasarelas y firmas gritan biker boots, pero las mujeres con más estilo rescatan las botas más altas, o botas mosqueteras, como estas de Paula Echevarría que siempre vuelven al armario de las mujeres que más saben de moda como los vestidos cut outs en los últimos años. Paula Echevarría deslumbra allá donde va, con un estilo de lo más elegante, clásico y con ese toque en tendencia que la caracteriza. Por eso anoche recurrió a un vestido que aúna varias tendencias que estamos viendo este verano en nuestras tiendas favoritas, y es que los vestidos de diseño 'cut out' están arrasando.

Paula Echevarría y su look de concierto. Starlite

Un estilismo de concierto de Paula Echevarría que nos parece ideal para Navidad, porque además de tendencia, el vestido es de tejido con glitter, perfecto para estas fechas del año. Y además, llevar botas tan altas siempre te abriga más con estas temperaturas tan bajas.