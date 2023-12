Sabíamos que Victoria Federica no se iba perder el inicio de 'Christmas by Starlite' en Madrid y lo ha hecho con su look más casual con sudadera cortita

Teníamos claro que Victoria Federica no se iba a perder 'Christmas by Starlite' en Madrid . Si cada verano es fija del festival en Marbella, ahora que por primera vez llega a la capital de España, ella no podía faltar. Primera noche, y ya vemos a la hija de la Infanta Elena junto a Julio José Iglesias disfrutar de una noche de música que tanto le gusta. Aunque eso sí, no os lo vamos a negar, nos esperábamos un look mucho más navideño y festivo de la influencer, pero Victoria Federica ha decidido sacar su lado más casual con esta sudadera crop para enseñar tripa, vaqueros de tiro alto y el cinturón de Diesel con hebilla grande que tienen todas las 'insiders' de moda. Pero no solo ellos, en esta primera noche de Starlite en Madrid también hemos visto a Lydia Bosch, Mar Flores o Mariló Montero disfrutar de Rod Stewart en este festival de lo más navideño en Ifema.

Aunque Victoria Federica iba menos arreglada porque ella fue a disfrutar del gran after party de la mano de DJ Nano con su emblemático show Oro Viejo. Pero seguro que no falta a los conciertos de Manuel Turizo o Sebastián Yatra que tendrán lugar en los próximos días. Eso sí, si eres de las que les gusta ir cómoda a un concierto, el outfit de Vic es toda inspiración con sudadera, jeans de tiro alto y el cinturón de moda.

Victoria Federica junto a Julio José Iglesias. Starlite

Porque mientras Isabel Preysler y Tamara Falcó triunfaban en 'El Hormiguero' con sus estilismos más navideños, Julio José Iglesias disfrutaba de una noche de música junto a Victoria Federica.