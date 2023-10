Nadie como Paula Echevarría para llevar los vestidos ibicencos del verano con botas cowboy en otoño

Si el otro día era María Pombo, hoy es Paula Echevarría la que ha apostado por lucir un vestido de estilo ibicenco y boho con botas cowboy. Ya no porque sea tendencia, si no porque este calor que tenemos en buena parte de España, en este octubre de 'veroño', no nos deja otra opción. Si no que se lo digan a todos los influencers que ayer pasaron calor del bueno con sus looks más Ascot en el evento de Marta Lozano en el Hipódromo de la Zarzuela. Por eso Paula Echevarría ha sido la más lista de la clase y no ha querido pasar calor en Ubrique, metiendo en su maleta de viaje un vestido negro de lo más veraniego y bohemio que ha combinado con sus queridas botas cowboy. Ya que hace calor, vamos a aprovechar para lucir nuestras botas favoritas sin medias, antes de que llegue el frío.

Es decir, si no sabes que look ponerte este fin de semana, el outfit de Paula Echevarría es una gran inspiración con dos prendas que todas tenemos en nuestro armario. Y no acepto un no por respuesta. Porque los vestidos negros cortos de estilo ibicenco, o bohemio, son una prenda imprescindible en todos los armario. Lo mismo pasa con las botas cowboy, por eso nosotras este fin de semana previo al puente, vamos a combinar todos nuestros vestidos negros con botas cowboy.

Un estilismo de confianza de Paula Echevarría que también va a ser el nuestro este otoño hasta que bajen las temperaturas. Porque aunque las botas biker sean máxima tendencia, nosotras no nos resistimos a seguir llevando nuestras cowboy favoritas.