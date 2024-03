Paula Echevarría se ha ido corriendo a Primark para hacerse con la colección más 'coquette' de Rita Ora

Paula Echevarría es adicta a Primark, y no solo por su colección, también por de decoración de hogar y ahora se ha ido corriendo a hacerse con la nueva colección de primavera de Rita Ora antes de que se agote en la tienda más emblemática de Gran Vía. Y es que Primark ha lanzado su tercera colección con la superestrella internacional e icono de estilo Rita Ora para esta primavera 2024, perfecta para renovar los básicos de tu armario y prepararte para la próxima temporada, combinando una paleta de colores muy fresca y estampados con nuevos diseños y eso es lo que ha hecho Paula Echevarría antes que nadie. Esta colección se inspira en las tendencias de esta temporada, combinando elementos opuestos para conseguir un look diferente, e incorporando el estilo propio de Rita en cada pieza de la colección. ¿La buena noticia? Que desde ayer ya está a la venta para todo el mundo, y puedes hacer como la actriz asturiana e irte de compras para hacerte con estas prendas y accesorios de lo más 'coquette' y primaverales. Las prendas están diseñadas en colores pastel con alegres estampados florales, encajes y vaqueros desgastados. Entre las prendas más destacadas se encuentran un vestido amarillo satinado con detalles florales y de encaje, el traje de tres piezas con un toque distinto, que incluye unas bermudas; blusas y vestidos con volantes y prendas de crochet en distintos estilos para refrescar los looks de esta temporada.

Paula Echevarría nos ha enseñado en sus Stories de Instagram como se ha hecho con trajes en color pastel, vestidos lenceros y estampados florales. Una colección de primavera que sigue estando estrechamente co-diseñada por Primark y Rita. El estilismo lo ha llevado a cabo Pippa Atkinson, estilista de Rita. Además, el 60% de la colección ha sido fabricada con materiales reciclados o más sostenibles, incluidas todas las prendas vaqueras. La colección se compone de 171 prendas de punto, vaqueros, vestidos, sastrería, ropa informal y prendas de abrigo, además de accesorios y zapatos. Los precios empiezan entre €4,50 para los accesorios, y 40€ para la ropa exterior. Y estas son alguna de las elecciones de Paula Echevarría.

Las compras de Paula Echevarría. @pau_eche

Ahora solo hace falta esperar a ver como Paula Echevarría combina todas sus adquisiciones de la nueva colección de Rita Ora con Primark para dar la bienvenida a este inicio de primavera de lo más caluroso.