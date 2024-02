El look de aeropuerto de Paula Echevarría con traje de su colección para Primark y zapatillas blancas es moda

Los conjuntos de aeropuerto y la ropa de viaje son todo lo que vemos en Instagram, gracias a una nueva tradición que hace que todas nuestras influencers y celebridades favoritas compartan sus looks antes del vuelo. Las blogueras de moda y las estilistas parecen dar en el clavo todo el rato, logrando el equilibrio adecuado entre un aspecto cómodo y arreglado, y haciendo que parezca que ni siquiera lo han intentado. Y Paula Echevarría es un buen ejemplo de ello que nos acaba de dejar un look de lo más elegante y cómodo en el aeropuerto de Madrid antes de emprender su viaje. Un estilismo con traje de su nueva colección para Primark, con camiseta blanca debajo y zapatillas a tono. Porque se puede ir cómoda, sin renunciar a ir con estilo, y Paula Echevarría es un buen ejemplo de ello con este look de aeropuerto que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina esta semana. Si el otro día, Paula Echevarría nos dejaba claro que el 'traje perfecto' de su nueva colección de Primark era azul pastel, hoy lo hace con este oscuro. Un traje que es hasta elegante con las zapatillas blancas más bastas.

Pero Paula Echevarría es mucha Paula y en esta tercera colección con Primark ha unido lo que más ha gustado en cada colección, para que vuelva a convertirse en viral. Y nosotras ya tenemos claro que el jersey con la palabra 'Bonjour', va a ser éxito de ventas hoy mismo. Porque este jueves ya están a la venta esta nueva cápsula formada por más de 80 prendas y accesorios. La tendencia athleisure es una de las grandes protagonistas de esta colección. La nueva colección combina el estilo más fashion dePaula Echevarríacon sus estilismos más deportivos. En la cápsula se da especial importancia a los leggins y monos deportivos, dada su versatilidad, se han convertido en pieza insignia de la tendencia athleisure. Este enero, llevaremos los leggins como sustituto del pantalón de traje o del confiable vaquero recto. La colección incluye piezas claves para renovar tu armario esta temporada: traje de chaqueta de tres piezas, el trench que no te quitarás, vaqueros anchos, camisa de rayas y básicos que triunfarán en 2024 y se convertirán en tu fondo de armario.

Pero nosotras nos hemos enamorado de este traje para llevar con camiseta y zapatillas blancas como ha hecho Paula Echevarría. Si quieres combinar un traje de chaqueta con zapatillas, atenta a la actriz experta en moda porque siempre viste de manera increíble y, independientemente de la estación en la que nos encontremos, lleva esta combinación de manera excepcional.