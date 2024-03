De Paula Echevarría a Eugenia Osborne, los looks más españoles para la última fiesta en Málaga

Ayer se celebró la gala de clausura de la edición número 27 del Festival de Málaga. Una ocasión muy especial para todos los amantes del cine, la cultura y la moda, han sido muchas las actrices, celebrities, actores y numerosos influencers que no han querido perderse una de las semanas más importantes para Málaga y toda España. Actrices de la talla de Goya Toledo, Natalia Sánchez, Olivia Baglivi, Belén López, Irene Ferreiro, Carmen Arrufat o Nerea Barros, así como celebrities e influencers como Eugenia Osborne, Paula Echevarría,Loreto Sesma, Natalia Cebrián, Marina Rivers, Lola Lolita, Abril Cols o la malagueña y mujer del escritor Javier Castillo, Verónica Díaz. Todas ellas desfilaron por el photocall de la fiesta posterior a la gala de clausura del Festival de Málaga, dejándonos unos looks que no pasaron desapercibidos. Sin ir más lejos, para la gala de clausura en el Teatro Cervantes, pudimos sacar en claro algunas de las tendencias que prometen incluirse en nuestro armario para ocasiones más especiales, como por ejemplo las transparencias, el cuello halter para vestidos de noche, como el vestido de Verónica Díaz, el vestido pomposo blanco de Paula Echevarría o el tan elegante vestido rojo de Lola Lolita.

Con todos los looks que hemos podido ver a lo largo del Festival de Málaga, nos quedamos conque el color rojo es el tono en tendencia por excelencia de este 2024, y no es para menos, pues sienta muy bien a todo tipo de pieles y tonos de cabello. Ellas lo han llevado con sandalias de plataforma (uno de los calzados en tendencia para este verano) o con las clásicas sandalias de cuña. Han sido looks muy acertados para una gala de tal calibre. Sin embargo, para la fiesta de después, nuestras actrices, celebrities e influencers favoritas pasaron por un nuevo photocall con diferentes looks, unos más sexys, atrevidos y apto para pasar una velada muy agradable y llena de glamour. Pudimos ver transparencias, vestidos de plumas y lentejuelas, así como aperturas imposibles y el tejido de cuero, el cual fue el claro protagonista. Sin más que añadir, te enseñamos los mejores looks de la última fiesta del Festival de Málaga 2024.

Paula Echevarría con vestido negro y detalles rojos de Andrew Pocrid

Paula Echevarría GTRES

Silvia Marty con vestido de encaje negro

Silvia Marty Gtres

Eugenia Osborne con vestido de satén azul klein

Eugenia Osborne GTRES

Goya Toledo con mini vestido de cuero

Goya Toledo GTRES

Natalia Cebrián con mini vestido plateado con plumas de Ze García

Natalia Cebrián GTRES

Belén López con un dos piezas y chaqueta oversize rosa

Belén López GTRES

Olivia Baglivi con vestido morado de gran apertura lateral

Olivia Baglavi GTRES

Jaydy Mitchel con vestido azul marino 'cut out'

Jaydy Mitchel GTRES

Ana Fernández con vestido semitransparente negro

Ana Fernández GTRES

Carmen Arrufat con vestido de encaje negro

Carmen Arrufat GTRES

Estos han sido algunos de los mejores looks que nos han dejado las actrices, influencers y celebrities para la última fiesta de la edición número 27 del Festival de Málaga.