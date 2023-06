Paula Echevarría tiene claro que las botas cowboy se llevan con los vestidos más boho para empezar junio

Paula Echevarría tiene claro que para empezar junio solo necesitamos un vestido boho y unas botas cowboy de esas que tanto se llevan este 2023, y que a nosotras tanto nos gustan. ¿Quién tiene ganas de sol, buen tiempo, vestidos al viento, piernas al aire y botas cowboy? Pues nosotras como locas, pero por lo que vemos Paula Echevarría está en nuestro mismo ‘mood’. Y la actriz se ha marcado un lookazo de jueves con este vestido y botas ‘made in spain’que ha combinado a la maravilla para empezar este mes de junio. ¿Quién se apunta a copiar a Paula? Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Porque esta semana no solo vive del conjunto de lino de Mango o del vestido de Ana Obregón, este estilismo de Paula Echevarría es para copiar desde ya.

El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas, como Paula Echevarría.

Paula Echevarría con vestido boho y botas. @pau_eche

Bota cowboy patchwork, de Brownie (139,90 euros)

Bota cowboy. Brownie

Unas botas cowboy en color arena con estampado patchwork en dorado y tacón de 5 centímetros, de lo más cómodas y que combinan con todos los looks de primavera y verano. Estamos seguras que Paula Echevarría no se las va a quitar.