Pues claro que Anabel Pantoja lleva este vestido blanco de 'efecto tipazo' de Primark con botas cowboy plateadas

Anabel Pantoja se suma a la tendencia de la falda vaquera que más estiliza hasta con zapatillas blancas no nos deja de inspirar con sus looks, da igual que sea en Benidorm o Punta Cana. Si el otro día consiguió que nos enamoremos de sus botines, y esta vez no son rojos, si no los botines Cenicienta con todo el brillo posible. Ahora lo hace con los eternos vaqueros con rotos que todas las chicas y mujeres que más saben de moda tienen en su armario. Anabel Pantoja ha disfrutado al máximo de Desalia 2023 en Benidorm junto a otros influencers, donde la fiesta no ha parado. Y lo ha hecho con un look de lo más casual pero con ese punto sexy, para demostrar que también se puede salir de fiesta en vaqueros y zapatillas y marcarse un estilismo de lo mas sensual. Porque aunque nosotras seguimos pensando en los maravillosos vestido de Marta Lozano o Marta Díaz en el Festival de Cannes, o el pantalón de lino deportivo de Zara que llevan las mujeres 50+, Anabel Pantoja nos acaba de enamorar con este vestido blanco de 'efecto tipazo' de Primark con botas cowboy plateadas. Porque si ayer nos enamorábamos de la falda midi de Zara de Amelia Bono, hoy lo hacemos del vestido blanco de Anabel.

Unas botas cowboy plateadas que una servidora jamás pensó en llevar hasta que las vio y ahora no me las puedo quitar con todos mis looks. Algo parecido a lo que le ha pasado a Anabel Pantoja. Y es que las botas cowboy plateadas, quieras o no, te hacen el look por completo, ya sea para una noche de fiesta con amigas o para un look casual para dar un paseo por la ciudad. Porque son el calzado más en tendencia de la temporada.

Anabel Pantoja con look de Primark. @anabelpantoja00

En tiempos de zapatos Cenicienta, bailarinas joya y deportivas de fantasía, solo faltaba un par de botas que fueran únicas, elegantes, especiales y estilizaran la piernas. Y estas botas cowboy de Anabel Pantoja lo tienen todo y son de Primark.