De Sofía Palazuelo a Rocío Crusset, los primeros looks de flamenca con el rojo como protagonista en la Feria de Abril 2024

Sevilla ya presume, y luce, orgullosa su Feria de Abril 2024. Y no hay nada que nos guste más a nosotras de esta semana, que los looks que nos dejan las celebrities e influencer. Si anoche en el 'pescaíto', eran Victoria Federica o Amelia Bono en el desfile de IQ Collection en el Real, ahora son las primeras famosas que lucen sus trajes de flamenca por la Feria. De Sofía Palazuelo a Rocío Crusset, Eva Gonzalez, y también hemos visto ya a Lola Lolita vestida con su traje, pero por las calles de Sevilla, y no en el recinto ferial. Ya huele a Feria, ha arrancado oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales, ya se vive la Feria hace semanas. Pero ahora es el momento de sacar del armario los looks que tanto hemos pensado estas semanas para lucir en Sevilla, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para el pescaíto que ya se ha celebrado esta noche. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento.

En particular, el estampado de flores se erige como el protagonista indiscutible, con rosas y claveles tejiendo historias en los vestidos, mucho lunar y mucho blanco y rojo, mezclando tradición y tendencia de moda. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia. Además, en esta Feria de Abril 2024, el mantoncillo se convierte en el accesorio indispensable para completar el look, ya no es simplemente un complemento, sino una pieza fundamental para esta Feria de Abril 2024. Los distinguidos flecos, los clásicos lunares o las flores son algunos de los elementos que forman parte de su identidad y redefinen la moda flamenca de manera creativa. El blanco, el rojo y el azul han sido tres de los colores tendencias. Sin embargo, como novedades se han introducido los verdes, en todas sus versiones, y los tonos beige o sepia.

Estos son algunos de los primeros looks de flamenca que nos han dejado las celebrities e influencers en este primer día de la Feria de Abril 2024.

Eva González con traje de flamenca rojo de Pilar Vera

Eugenia Martínez de Irujo con traje verde con lunares a todo color de Rocío Peralta y mantoncillo naranja de Marta Ovelar

Sofía Palazuelo con vestido blanco con lunares negros

Sofía Palazuelo. Gtres

Lola Lolita con un todo al rojo, con mucho volante y mantoncillo de Sibilina Flamenca

Rocío Crusset con traje rojo y mantoncillo a tono

Rocío Crusset y Carlos Herrera. Gtres

Laura Sánchez con traje de flamenca de lunares en blanco y negro, mantoncillo azul

Laura Sánchez. Gtres

Andrea Noguero con vestido de lunares de No te lo Digo Flamenca

Una primera jornada de domingo de la Feria de Abril que de momento nos está dejando estos looks, veremos que más famosas se dejan ver por el Real en las próximas horas.