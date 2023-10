Pedro del Hierro lanza 'By By', una colección muy especial para poner en valor la fortaleza y el liderazgo femenino

Ayer, 25 de octubre de 2023, la firma del Grupo TendamPedro del Hierro presentó su nueva colección de edición limitada 'By By', un proyecto muy especial que ha reunido a ocho mujeres inspiradoras, luchadoras y pioneras en diferentes ámbitos profesionales para crear, desde cero, y junto al equipo de diseño de Pedro del Hierro, una colección solidaria y exclusiva cuyos beneficios se destinarán a iniciativas de emprendimiento femenino e impacto social. Bajo el concepto 'By By', la firma aúna la idea de autoría de la colección (en el término ‘by’) con la necesidad de decir adiós ('bye,' en inglés) a la inseguridad, los miedos, los prejuicios, las barreras y la discriminación, saludando así al empoderamiento, la lucha y el liderazgo femenino. Nacho Aguayo, Director creativo de mujer de Pedro del Hierro ha sido quien ha acompañado a estas ocho mujeres líderes y referentes en sus distintos campos de trabajo en el proceso de creación y diseño de las ocho capas que representan no solo una prenda de moda, sino la visión, los valores y la filosofía de la vida de estas verdaderas influencers, quienes han luchado desde cero para conseguir su sueño. Un sueño hecho realidad a base de sacrificio y esfuerzo.

Estas ocho mujeres, a través de sus diseños, han querido dar voz a una determinada acción solidaria. Alejandra Quereda, gimnasta olímpica, se alía con la 'Asociación Amelya Lupus' con el objetivo de ayudar, asesorar y defender los derechos de todos los pacientes de esta enfermedad. En el mundo de la ciencia estarían, por un lado, la investigadora Pilar Mateo, quien da voz a la 'Fundación Quiero Trabajo', dedicada a buscar a empoderar a personas -especialmente a mujeres en riesgo de exclusión social- potenciando sus fortalezas y dotándolas de herramientas para afrontar la búsqueda de empleo, y, por otro, Dido Carrero, Doctora en Biomedicina y Oncología Molecular, quien apuesta por la Fundación 'El sueño de Vicky', dedicada a recaudación fondos para la investigación del cáncer infantil.

Igualmente, en el ámbito artístico, la luthier electrónica Reyes Oteo da voz al 'Proyecto Raft Cultural', una asociación que busca dignificar y reconocer el trabajo de las compositoras y compositores actuales, así como la artista visual Carlota Pérez de Castro, aliándose con la 'Asociación Argadini', una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad a través de la formación artística y cultural. En el mundo de la empresa, la coach Celia Rivero, quien quiere visibilizar la 'Asociación Djouma', una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en Mali para la salud, la educación y el empoderamiento femenino.

En el ámbito gastronómico tendríamos a Vicky Sevilla, la chef más joven con estrella Michelín y da voz a la 'ONG Acompartir', un banco de productos no alimentarios que distribuye productos nuevos que las empresas no sacan al mercado entre personas en riesgo de exclusión social. Por último, pero no por ello menos importante, la sumiller María José Huertas, quien aboga por la 'Asociación Mujeres del Vino', un colectivo de profesionales del mundo del vino que tiene como objetivo dar visibilidad a la mujer dentro del sector del vino.

¿Por qué capas? Nacho Aguayo, Director creativo de mujer de Pedro del Hierro, comenta que "la capa te protege, te empodera, te acompaña. Es una prenda que fácilmente puedes hacerla tuya, es muy versátil. Tras hacer un brainstorming para saber qué prenda es la adecuada, nos decantamos por la capa porque esta guarda un gran significado, más allá de lo estético". Además, añade "La capa les dejaba más labor de investigación a la hora de diseñar la suya propia, pues se trata de una prenda muy inusual que deja volar a la imaginación". Cada capa es completamente distinta y todas tienen una historia detrás, la vida de cada una de ellas: desde la capa que nos recuerda a Aladín -la capa diseñada por Pilar Mateo- hasta la que nos evoca al movimiento de las medusas -la capa azul de Dido Carrero-. "Cada una tiene un ideario en su mente de lo que es una capa para ellas. Para mí es protección, es calor, es seguridad. Pero, a la vez, es poder. La capa te empodera", añade.

Esta colección limitada y especial de capas de Pedro del Hierro está disponible tanto en web como en tiendas desde el 25 de octubre. Una colección que pone en valor la fortaleza y el liderazgo femenino y que pretende servir como trampolín para impulsar el emprendimiento femenino.