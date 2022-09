Capas de invitada, la solución perfecta para cualquier evento de otoño

Demasiado calor para las pieles, estolas y abrigos y demasiado frío para ir sin nada. Sí, amigas que tenéis un evento en las próximas semanas, sabemos a los que os enfrentáis, el tan temido entretiempo nunca es fácil. Y si ya nos cuenta encontrar ropa con la que sobrevivir a este incierto tiempo durante el día a día, la cosa se complica todavía más cuando se trata de acudir a una celebración en calidad de invitada.

Mientras que durante el verano la única preocupación es encontrar unos zapatos de tacón cómodo con los que aguantar toda la noche, o un tocado bonito sin el que sentirnos disfrazadas cuando se trate de una celebración de día, llegado el otoño (y también la primavera), encontrar algo con lo que completar tu look es una auténtica odisea.

La siempre versátil opción de cazadora vaquera o biker de cuero no son para nada aceptables en este contexto. Así que pasamos a nuestra otra chaqueta más recurrente, las blazers o americanas, pero sinceramente, puestas encima de muchos vestidos, especialmente de aquellos satinados o estampados, la combinación da como resultado un look de oficinista raro que no termina de convencernos.

Entonces, ¿qué nos queda? Las chaquetas de tweed quizás no sean una mala opción, especialmente si las acompañas a conjuntos de dos piezas. Otra opción es apostar por un vestido de manga larga o traje de chaqueta, pero te arriesgas a sufrir calor durante el día o si la celebración tiene lugar en un interior.

Por ello creemos que hemos dado con la solución perfecta a este eterno dilema de moda: las capas de invitada. Un accesorio que cada vez hemos visto más habitualmente y que ha conseguido conquistarnos. Desde modelos muy ligeros tipo pañuelo, en telas transparentes como la organza, la seda o el tul, que son perfectos para lucir en eventos religiosos si queremos cubrir algún vestido demasiado escotado, hasta las propuestas más invernales que vienen en forma de lanas o cashmere.

Chal de georgette de seda, de Baymo The Label (89 euros)

Chal de georgette de seda, de Baymo The Label FOTO: Baymo The Label

Capa de pura lana tricot Shetland, de Benetton (59,95 euros)

Capa de pura lana tricot Shetland, de Benetton FOTO: Benetton

Capa corta de cuello redondo con bajo asimétrico, de Zara (17,95 euros)

Capa corta de cuello redondo con bajo asimétrico, de Zara FOTO: Zara

Capa de invitada en color ciruela, de The -Are (59,95 euros)

Capa de invitada en color ciruela, de The -Are FOTO: The -Are

Capa iris color topo, de Capicúa (135 euros)

Capa iris color topo, de Capicúa FOTO: Capicúa

Nuestro consejo es que apuestes por un diseño liso que puedes elegir de tres maneras: en los mismos tonos que tu vestido, en un tono neutro, como el negro o el beige, o directamente en un color diferente para crear contraste, que puedes combinar con el color de tus zapatos o de tu bolso.