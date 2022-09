Pedro del Hierro presenta “Capitán Ward”, una isla desierta con el más preciado de los tesoros: el tiempo

Capitán Ward es el hombre que en 1854 tuvo la gran idea de fabricar un traje a base de corcho para llevar en los botes, lo que hoy se conoce comúnmente como salvavidas. Es el hombre que homenajean en la colección Primavera/Verano 2023 de la firma de Pedro del Hierro, sin él, los protagonistas de la colección nunca hubieran llegado a salvo a una isla desierta completamente perdida en el pacífico, no se hubieran divertido con las telas, los abalorios, los colores… ni se habría producido el maravilloso desfile que ayer, 15 de septiembre, cobró vida en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de la mano de Nacho Aguayo, director creativo de mujer y Alex Miralles director creativo de hombre, además de todo el equipo que compone la prestigiosa firma Pedro del Hierro.

Nos reunimos con Nacho Aguayo en el backstage para hablar sobre la colección.

Nacho Aguayo, director creativo mujer de Pedro del Hierro FOTO: Pedro del Hierro

¿Cómo surge la elección temática?

El punto de partida es una pareja que naufraga en una isla desierta. Cuentan con una gran valor que hoy en día pocos tenemos: el tiempo. Estar en un paraíso para poder redescubrirse a ellos mismos, como personas y como pareja. Es el momento del re-enamoramiento y el mundo onírico, porque, ¿quién no ha deseado estar en una isla desierta sabiendo que te van a ir a rescatar pronto?

Capitán Ward es la persona por la que esos náufragos llegaron a la isla. Por lo tanto, la colección es un homenaje a él, ya que gracias al inventor del chaleco salvavidas fue posible que nuestros protagonistas acabaran en ese paraíso. Ellos naufragan en una isla del pacífico, se encuentran un montón de maletas y aprovechan para jugar con la ropa: customizándola, bordándola, pintándola, la atan y se bañan con ella.

La protagonista está en pleno enamoramiento por lo que se siente guapa, relajada, bronceada…en plena efervescencia del amor. Queríamos transmitir ese espíritu jovial, de color, de enamoramiento y felicidad. Por ello, no es un naufragio de verdad es un paréntesis de la vida. Lo hemos querido utilizar de excusa para hacer una colección mucho más sexy, mas colorida, más divertida, con técnicas como: cut-out, bordados y piezas customizadas.

¿De qué forma ha reflejado en la colección la perspectiva del tiempo?

Para mí el gran lujo de hoy en día es el tiempo. Por supuesto, también la salud y el amor, pero algo que creo que nos falta mucho y no nos damos cuenta es el tiempo. La pareja que inspira la colección tiene el bien más preciado que es la salud, porque han llegado con vida del naufragio, y el tiempo, están solos en una isla desierta disfrutando de ellos mismos.

Sobre todo se refleja en la protagonista. La cual tiene tiempo para ponerse a tejer, a pintar, a customizar y a bordar. Pone caracolas en los tirantes de sus prendas, piedrecitas y disfruta de ello.

MADRID, 15/09/2022.- Una modelo desfila con una creación del diseñador Pedro del Hierro, durante la primera jornada de la 76ª edición de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, este jueves, en el recinto ferial IFEMA. EFE/J.J.Guillén FOTO: J.J.Guillén EFE

Los protagonistas hacen uso de los recursos que les ofrece la isla, ¿es una alusión a la sostenibilidad?

No lo había pensado de esa forma, pero sí. Nosotros al estar dentro de un gran grupo, tenemos la sostenibilidad como compromiso. Es uno de nuestros valores principales y el objetivo es poder ir mejorando cada año.

Trabajamos con un concepto de algodón BCI para construir mejores campos de algodón orgánico en un futuro. Hay mucho hecho a mano, muchas prendas son de seda reciclada y de algodón reciclado.

Las joyas son de Sordo, ¿cómo habéis integrado sus piezas en la colección?

Es íntima amiga de una compañera del equipo, por lo que la seguimos muy de cerca. Se lo propusimos, yo pensando que me iba a decir que no porque además es diseñadora que vive en Nueva York, que fabrica en Sudamérica y era un poco lío, pero le divirtió la idea.

No hemos hecho piezas específicas porque las que tenía ya nos parecía suficientemente conectadas con la colección. Mónica además hace unas caracolas muy bonitas, pero nos parecía muy obvio, entonces, cogimos otro tipo de piezas. Todas con oro y piedras preciosas.

Ella es de las mujeres más sofisticadas que conozco y es un gusto el poder contar con su trabajo.

Tres mujeres artesanas han estado presentes en el desarrollo de esta colección creando diseños únicos donde han tenido libertad creativa para interpretar su propio naufragio representándolo en crochet, los bordados y la pintura. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Flor, Victoria y Almudena?

Estoy super contento y me emociono al hablar de ellas porque son tres personas que están muy ligadas al equipo. Flor y María Victoria han trabajado en el equipo de diseño y Almudena trabajó en el de estilismo, incluso desfila para nosotros.

Cada una ha tenido la libertad de trabajar las piezas como ellas han querido. Flor nos ha hecho piezas para customizar ciertos vestidos, como los peces o las estrellas de mar. Almudena nos pidió un look entero y nos lo ha pintado. Y luego, María Victoria, ha hecho todas las piezas de crochet.

La verdad que ha sido super emocionante ver sus puntos de vista. Todo desde la libertad y la premisa: “estáis en una isla desierta, sois las naufragas, ¿qué harías vosotras?”.

¿Qué prenda de la colección considera más especial?

Tengo especial cariño al traje rosa porque me encanta el color y me parece muy bonito. Pero soy muy muy fan de este print (señala un estampado azul como el mar y blanco como la espuma), que he de confesar que había uno igual en mi casa de la infancia y es totalmente evocador a esa época. Cuando lo vi en el proveedor italiano me emocioné, espero que mi madre lo reconozca.