De Peter Sposito Studio a Juan VG, así han sido los desfiles Allianz EGO de la MBFWMadrid

Acabamos de sumar un año más de la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La 79ª edición ha tenido lugar entre el 13 y 18 de febrero, donde hemos podido acudir a los desfiles que nunca nos perdemos: desde Claro Couture hasta Lola Casademunt, pasando por Isabel Sanchís. Este domingo ha sido el momento definitivo para las pasarelas de Allianz EGO, acto en el que hemos encontramos distintas marcas y diseñadores españoles emergentes. No obstante, antes de mencionar qué tendencias hemos visto en cada una de sus propuestas estilísticas, debemos poner cierta atención al ganador del premio Allianz EGO Confidence in Fashion: MAL Studio Custom Project. La diseñadora creativa, Michelle Jenner, nos ha dejado boquiabiertos con una serie de looks genderless con el juego de la superposición. Además de ganar un obsequio de lo más reconocido, ha sido beneficiada de una dotación económica de 6.000 euros y la oportunidad para presentar su colección en la siguiente edición de la pasarela Allianz EGO. Tras la entrega de dicho premio, ha dado comienzo las distintas pasarelas al son de diseños creativos, revolucionarios y con un mensaje a transmitir. Indiscutiblemente, el último día de todas las ediciones de la MBFWMadrid es la fecha definitiva para encontrar a nuevos talentos de la moda española con un futuro prometedor e ideas originales.

Coconutscankill ha sido la firma española que ha abierto el último día de la MBFWMadrid y hemos podido observar un estilo moderno y con la incorporación de muchas tendencias, como las transparencias o los hombros estructurados. Asimismo, le sigue Dimoni, una apuesta muy segura por el estilismo por el que suele atreverse todas las celebrities y fashion icons con shorts muy cortos y mini faldas. En el caso de Juan VG ha potenciado la defensa de reutilizar prendas de segunda mano y así lo ha transmitido con el denim y su capacidad para hacer patchwork y pintar sobre él. De la misma manera, Evade House también reivindica dar una segunda vida a nuestras prendas.y accesorios a partir del upcycling. Tras una multitud de colores llamativos, Oriol Clavell ha querido darse a conocer con la presentación de su primera colección en tonos suaves y neutros, una colorimetría que todos necesitamos en nuestros armarios. Mientras que Anystudio se ha decantado por la moda más urbana, Adrià Egea nos ha hecho soñar con unos diseños más creativos con siluetas amplias simulando la rutina de nuestros días. Y como en la Semana de la Moda se requiere distinción y variedad estilística, Visori Studio ha confiado en una estética punk. La MBFWMadrid ha finalizado con la presencia de Peter Sposito Studio, la firma española ganadora del premio Mercedes-Benz Fashion Talent con modelos tradicionales para reivindicar el renacimiento personal.

Durante el día de hoy podremos disfrutar de los Desfiles en la ciudad de Madrid, acto en el que contamos con las colecciones de Roberto Verino, SKFK o Angel Schlesser.