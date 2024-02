La falda satinada de Mariló Montero es la que las mujeres +50 van a querer llevar a la oficina con jersey

Mariló Montero tampoco se ha querido perder las tendencias para el próximo otoño/invierno 2024 y por eso ha asistido al desfile de Isabel Sanchís en MBFWMadrid, y lo ha hecho con un look que las mujeres de 50 años le van a copiar para ir a la oficina de forma elegante este invierno. No hay día que no nos deje una inspiración perfecta para copiarla y ahora lo ha hecho con esta falda satinada que es todo lo que necesitamos para nuestros looks más elegantes este invierno. Las faldas satinadas son perfectas para las mujeres de todas las edades, para todas las situaciones y para completar todo tipo de estilismos, desde uno más casual hasta uno más sofisticado, ideal para un evento más especial. Sea como sea, las faldas satinadas tienen una dosis de elegancia innata que hace que, independientemente del resto de prendas y complementos con las que la llevemos, se eleve nuestro look. Una falda satinadaes una opción ideal para crear un estilismo elegante, y más si la combinas con un jersey a tono como ha hecho Mariló Montero en el desfile de Isabel Sanchís.

Isabel Sanchís ha presentado su nueva colección Otoño-Invierno 24/25 que fusiona la naturaleza y la escultura, brindando una experiencia única con diseños exclusivos que se sumerge en la naturaleza, incorporando tejidos estampados con motivos de bosques y árboles, así como bordados detallados de abejas y libélulas. La escultura, una constante en las colecciones de la firma, continúa otro año más en sus diseños manifestándose en prendas que destacan por su volumen, tridimensionalidad y vanguardia. Y ahí es donde hemos podido ver a Mariló Montero con este estilismo que podría llevar hasta Carmen Lomana.

Mariló Montero con look blanco. Gtres

El look que ha lucido Mariló en el desfile de Isabel Sanchís está formado por un jersey de manga larga y escote en pico, combinado con una falda midi de acabado satinado y zapatos de tacón con estampado de 'animal print', tan tendencia esta