MBFWMadrid: De Tamara Falcó a Victoria Federica, lluvia de VIP’s en el front row

El pabellón número 14 de IFEMA de Madrid ha vuelto a vestirse de alta costura. Aunque la 78ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week comenzó oficialmente el 12 de septiembre con varios desfiles que tomaron las calles de la capital, como los de Roberto Verino, Ángel Schlesser o Maison Mesa; no fue hasta ayer cuando las propuestas para la temporada de primavera-verano de 2024 de los principales diseñadores españoles aterrizaron en el recinto ferial. Pedro del Hierro fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con su Delirio Habanero, un conjunto de piezas inspiradas en el imaginario cuabano en el que los colores, los volantes y los estampados florales tomaron el papel protagonista.

Tamara Falcó presenta su colección. Amor Martínez

Una vez más, la firma madrileña ha contado con la colaboración de Tamara Falcó para el diseño de su colección, y la marquesa de Griñón asistió a la presentación sin la compañía de su marido, Íñigo Onieva. «Ya vino cuando lo hice la primera vez, ahora vengo sola», comentó para excusarlo. La socialité puso la guinda rosa a una jornada marcada por la moda, y no tuvo reparos a la hora de dar explicaciones sobre el tratamiento de fertilidad al que se está sometiendo: «Los médicos dicen que soy una chica sana, pero hay un factor importante que es mi edad, que afecta, pero me han dicho que me lo tome con la calma, y el tratamiento es solo una forma de asegurarnos de que todo va bien. Estoy cero agobiada».

Junto a ella, destacó la presencia de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que tampoco se perdió el desfile de la última colección, en una nueva muestra de apoyo y compromiso a Pedro del Hierro.

Begoña Gómez en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Por su parte, las propuestas de Ynésuelves, que incluyen pinceladas rococós y victorianas, atrajeron la mirada de Victoria Federica de Marichalar, que contempló el desfile desde la primera fila acompañada de sus amigos influencers María García de Jaime y Tomás Páramo. Las diseñadoras de la firma, María Osorio e Ynés Suelves –madre e hija– marcaron la diferencia con una presentación que incluyó a varios perros sobre la pasarela y a una modelo desfilando en patinete. Sin embargo, fue la hija de la Infanta Elena quien más miradas acaparó, provocando a su llegada una lluvia de flashes que la hizo sentir algo incómoda: «¿Podéis iros un poco más para atrás? Es que me estáis deslumbrando un poco. Ya, por favor, que no quiero retrasar el desfile».

El desfile de Jorge Vázquez tuvo como invitada de honor a Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas. Otras de las celebrities que apoyaron al diseñor en su show fueron las presentadoras Adriana Abenia y Flora González. Con la propuesta de Paloma Suárez llegó el color y los volantes. El front row del desfile se llenó de multitud de nosotros conocidos de la farándula como Raquel y Alma Bollo, o las inseparables Rocío Flores y Gloria Camila.

Rocío Flores y Gloria Camila Gtres

La firma catalana Simorra debutaba en la MBFW con Ancestral Weaving, una propuesta muy original con un mensaje muy potente: reivindicar una sociedad más justa y solidaria a través de la colaboración en vez del individualismo. Entre sus asistentes, Andrea Levy, concejala popular de Madrid, el futbolista Mario Suárez o la actriz Ana Rujas.

El front row del desfile de Claro Couture estuvo liderado por Mónica Cruz y Eugenia Osborne. Nadie quiso perderse la colección más fluida de la firma, inspirada en la naturaleza y el movimiento.

Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada Gtres

El broche final de la jornada lo puso Ágatha Ruiz de la Prada. Arropada por Eugenia Martínez de Irujo, la abogada Teresa Bueyes y Sandra García Sanjuan, creadora y directora ejecutiva de Starlite, ha vuelto a sorprender con sus divertidas creaciones, clausurando el día con una explosión de color.