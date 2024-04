Pilar Rubio tiene claro cómo marcarse un lookazo de lo más sexy con bañador y falda de volantes

Cuando Pilar Rubio aparece en Madrid para presentar su nueva colección de baño junto a Selmark, es que el verano cada vez está más cerca. Y hoy ha llegado ese día. Solo quedan 9 domingos para que sea verano, y ya hemos podido descubrir la nueva colección de moda de baño de la presentadora, y como siempre, los ha lucido ella con looks de esos que podemos llevar a la calle y hasta a una fiesta de noche. Mare 24 by Pilar Rubio, como se llama la nueva colección de Selmark, es un viaje inolvidable por los rincones más mágicos del planeta. Pilar Rubio se ha inspirado en cinco destinos de ensueño: Bora Bora, Honolulu, Galápagos, Fiji y Musha Cay, la isla-resort más exclusiva del mundo, que en su momento perteneció al ilusionista David Copperfield, en Bahamas. El resultado es una vibrante edición limitada de cinco modelos de bañadores y bikinis pensada para todas las siluetas, tallas y gustos. Para la presentación esta mañana ante los medios en Madrid, Pilar Rubio ha elegido un modelo con cut out en negro, que ha combinado con una falda de volantes, en un look de lo más sexy y elegante que podríamos llevar en verano hasta a una fiesta en Marbella o en Ibiza.

Para esta quinta colaboración de moda baño, Pilar Rubio se ha mantenido fiel al compromiso de Selmark, ‘hecho por mujeres para mujeres’ y Mare 24 es el reflejo de la unión que la marca viguesa y la comunicadora tienen desde el año 2020. La última colaboración de Pilar Rubio y Selmark es una delicada propuesta donde el color, el patronaje y la estética baño ocupan el papel principal. Sugerentes, femeninos y elegantes bañadores, sin dejar de lado al tradicional bikini, son las propuestas de Selmark para la temporada estival, piezas inherentemente sexys pensadas para trasladar todo eso que Pilar Rubio representa a pie de playa. Y también fuera de ella. Porque cada pieza puede utilizarse también como parte del look exterior. “En Selmark me siento muy muy cómoda y más Pilar que nunca. Llevamos colaborando juntos desde el lanzamiento de la primera colección de baño en 2020 y en este tiempo ha habido una evolución importante, tanto a nivel profesional como personal. Selmark se ha adaptado a mi forma de entender la moda, me da libertad absoluta. Somos una pequeña gran familia”, ha explicado la presentadora.

Pilar Rubio en la presentación de su nueva colección. Gtres

Bañador Musa Cay, de Pilar Rubio para Selmark (99,95 euros)

Pilar Rubio en bañador. Selmark

Se trata del bañador Musha Cay, de estilo bandeau asimétrico con copa interior y sin aros. Un diseño atrevido en el siempre elegante color negro, el cual añade un toque de lujo con sus detalles en dorado, combinación que transmite sofisticación y estilo. Ideal para sentirte espléndida y elegante este verano como hace Pilar Rubio, incluyendo esta manga que no se vende junto al bañador.