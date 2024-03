El look de jefaza de Pilar Rubio para celebrar su 46 cumpleaños junto a Sergio Ramos

Pilar Rubio ha celebrado su 46 cumpleaños en familia con Sergio Ramos y sus hijos. Pero cuando aún nosotras no habíamos superado el lookazo de Vicky Martín Berrocal para su fiestón de cumpleaños este fin de semana en Madrid, llega la presentadora madrileña con este look de jefaza con el que nos ha conquistado con su estilo más rockero. Conocimos a Pilar Rubio como reportera en el ya clásico programa 'Sé lo que hicisteis', presentado por Patricia Conde. En esa época, la presentadora llevaba su popular flequillo con el pelo oscuro y siempre le daba un toque rockero a todos sus looks. A lo largo de estos años, su estilo ha ido evolucionando pero sin perder este toque personal tan suyo que representa su belleza. Cuando se trata de deslumbrar en la alfombra roja, Pilar Rubio sabe hacerlo como nadie. La presentadora se ha aliado en varias ocasiones con Zuhair Murad y nos ha dejado auténticas joyas para el recuerdo. Pero para sus looks más casuals siempre apuesta por estilismos con ese toque más rockero, aunque en la Semana de la Moda de París nos sorprendió con un outfit de lo más 'coquette' en el desfile de Chanel.

Pero no solo su manera de vestir, con el paso de los años la presentadora se ha atrevido con radicales cambios de look en su pelo, aunque siempre manteniendo su larga melena. Ahora lleva una melena más cortita, pero eso no le impide hacerse recogidos como en este estilismo que ha elegido para celebrar su cumpleaños en familia con este traje bicolor en negro y blanco para un look de jefaza de esos de mujer empoderada que tanto le gustan a Pilar Rubio y definen su personalidad. Si hay un binomio eterno en la moda ese es el que conforman blanco y negro. Atemporalidad, elegancia o perfecto equilibro son solo algunas de sus muchas bondades y es que, frente a las combinaciones de colores más atrevidas, es la más básica y primigenia la que es capaz de hacer frente a las inclemencias del tiempo y las tendencias. Y ahora es Pilar Rubio la que ha elegido esta combinación como nos muestra Sergio Ramos en estas fotografías en su cuenta de Instagram.

Un cambio paulatino del 'roquero-punk' al 'lady' que no puede resultar más interesante en el estilo de. Y es que por mucho que ahora apueste por 'outfits' más glamurosos y románticos, la madrileña nunca pierde su estilo más característico con prendas como bikers, pantalones cargo o vaqueros. Sin olvidarse de los vestidos más sensuales que tanto le gustan. Y ahora nos lo ha demostrado con este traje bicolor paraen esta fotografías tan románticas, pese a todos los rumores de separación en los últimos meses.