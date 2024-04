No nos extraña que Pilar Rubio lleve la chaqueta de tweed de Chanel con vaqueros en primavera

Es la chaqueta de estilo parisino que cada primavera sale del armario de las mujeres que mejor visten y más saben de moda, y Pilar Rubio lo sabe. Por eso la presentadora ya ha lucido esta chaqueta de tweed de Chanel con unos vaqueros, como también hizo Carmen Lomana en su Semana Santa en Sevilla. El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño y primavera sale del armario de las mujeres más elegantes para sus looks más clásicos y atemporales. Una chaqueta de tweed que con un jersey negro y pantalones también en el mismo color. Estas clásicas chaquetas asociadas irremediablemente a Coco Chanel son una de las prendas más elegantes y atemporales del armario. Además de ser perfectas para entretiempo, sabe como seguir siendo la más elegante en primavera, y Pilar Rubio lo acaba de demostrar con este estilismo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Pilar Rubio tiene claro que para un estilismo elegante en primavera, no puede faltar una chaqueta de tweed, y obviamente mucho mejor si es de Chanel como la suya. Aunque ya sabemos que la presentadora tiene más a un estilo rockero y más sexy, esta vez ha optado por esta chaqueta de tweed azul con cuadros en blanco, que ha combinado con prendas más casuals para rebajar su clasicismo. Por eso Pilar, ha lucido esta prenda con una camiseta blanca debajo y vaqueros. Unlook ideal también para ir a la oficina en primavera, cómoda pero a la vez con ese toque chic y parisino que la da la chaqueta de tweed. La chaqueta de tweed que Coco Chanel hizo indispensable para las mujeres en 1920 sigue siendo la mejor chaqueta que llevar en primavera. La chaqueta de tweed (de Chanel o no) sigue siendo toda una constante en los guardarropas de las chicas más elegantes, con mención especial a las francesas, y ahora también Pilar Rubio se ha vuelto muy fan de esta prenda, ya que en los últimos meses se la hemos visto lucir en varias ocasiones.

Una prenda que como ha demostrado Pilar Rubio, es muy fácil de combinar con prendas básicas como una camiseta y unos vaqueros, y que además queda ideal a todas las mujeres, y a todas las edades.