El plumífero cortito (y rojo) de Paula Echevarría es perfecto con jeans anchos para los días más fríos de invierno

Paula Echevarría siempre es inspiración, y más desde su tierra. Porque siempre lo decimos, pero ser estilosa no está reñido con ir abriga para no pasar frío en diciembre, y más desde Asturias, ella lo tiene claro, el plumífero es la chaqueta estrella para los días más fríos del año y más aún, en el rojo de la temporada. Si hace unos días se lo veíamos lucir con maestría a la Reina Sofía o a la Infanta Elena, ahora es Paula Echevarría con este look casual para una jornada de museos en México. Aunque sea el abrigo que mejor protege del frío, el plumífero no siempre parece encajar bien con los estilismos, al menos con los más formales. Sin embargo, el clásico plumífero corto como este de la actriz, puede ser elegante hasta con vaqueros anchos.

Paula Echevarría también es la reina de los vestidos, por lo que es muy probable que esta noche se decante por lucir esta prenda de infarto. Sea como sea, nosotras estaremos muy atentas a su look final para inspirarnos en el nuestro de Nochevieja. Pero, de momento, lo que se sabe es que Paula Echevarría no se va a separar de este plumífero cortito y rojo que no puede ser más tendencia este invierno 2024. No hay mujer elegante que no tenga un plumas en su armario, y si aún no lo tienes, se lo puedes pedir a los Reyes Magos.

Paula Echevarría con plumas cortito. @pau_eche

De todos los colores que son tendencia este otoño, el rojo ya se ha hecho con el título de vencedor. Prendas y complementos de color rojo se han visto hasta la saciedad sobre las pasarelas, pero también en las novedades de las firmas de moda. El rojo protagoniza así abrigos de paño, y también en plumíferos como este de Paula Echevarría.