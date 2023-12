No hay frío que valga si es con el chaleco pijo de Paula Echevarría que le van a copiar todas las mujeres del Barrio de Salamanca

No todo iban a ser looks de conciertos, Paula Echevarría nos acaba de dejar un estilismo de lo más abrigado y glamuroso con el chaleco de alpaca y pelo vegano que estamos seguras que le van a querer copiar todas las mujeres del Barrio de Salamanca de Madrid. Porque con el frío que hace esta semana en la capital, y en gran parte de España con temperaturas bajo cero, es el momento perfecto de sacar nuestras prendas de más abrigo justo antes de Navidad. Aunque eso sí, no tenemos dudas de que esta noche la actriz asturiana nos va a dejar un nuevolook de concierto en 'Christmas by Starlite', porque estamos seguras de que no se va a querer perder por nada del mundo el concierto del colombiano Sebastián Yatra. Y la verdad, es que nosotras haríamos lo mismo. Pero mientras esperamos ese nuevo outfit rompedor de Paula Echevarría que nos inspire para Nochevieja, nos quedamos con este estilismo perfecto para pasar un 25 de diciembre en familia.

Un chaleco de pelo vegano de The Extreme Collection que Paula Echevarría ha estrenado para este miércoles soleado pero frío en Madrid, con mucho estilo, y comodidad. Porque lo decimos siempre, un look glamuroso no está reñido con ir abrigada, y eso nos lo ha vuelto a dejar claro la actriz. Se trata de este abrigo sin mangas de lana merina y alpaca aplicando técnica jacquard de doble cara con la que logramos tejidos excepcionales como este jacquard bicolor, adornado con pelo de fibra sintética de origen europeo en tono neutro de textura sumamente delicada que ha sido trabajado con destreza artesanal.

Chaleco Casandra, de The Extreme Collections (389 euros)

Chaleco pelo. The Extreme Collection

Un chaleco de pelo que Paula Echevarría ha combinado con una cazadora de Mango, jersey de rayas de Zara, jeans de Primark y zapatillas Adidas.