¿Es posible conseguir un look de invitada por menos de 30 euros? 7 opciones que debes tener en el radar para tus próximas bodas, bautizos o comuniones

Cuando se acerca la época de diversas bodas, bautizos o comuniones, principalmente tenemos dos problemas. En primer lugar, no queremos repetir ni un sololookde invitada. Y, en segundo lugar, tampoco queremos gastarnos mucho dinero en cada uno de los estilismos. Es por ello que frecuentemente hacemos recurso de las marcas españolaslow cost para conseguir el vestido, el mono o el conjunto de ensueño. Porque es cierto que cada vez estamos apostando por los vestidos de diseñador español para especialmente las bodas, pero cuando tienes muchos compromisos también solemos mirar algunas opciones sencillas y adecuadas a todos los bolsillos. Sobre todo, hemos fichado vestidos de invitada por menos de 40€ en Sfera y lo cierto es que son totalmente favorecedores y originales. No obstante, ¿es posible encontrar looksde invitada por menos de 30 euros? Nuestra redacción dice que 'sí' y nos lo ha demostrado con una lista de deseos con diferentes opciones para convertirse en la mejor vestida en las próximas bodas, bautizos o comuniones. E, incluso, te pueden servir para tus looksde graduación, ya que el fin de curso se está acercando. Es por ello que si quieres lucir distintos estilismos de invitada y por un precio bastante económico, debes apuntarte cada una de las prendas que vamos a hacerte descubrir a continuación.

Zara es, sin ninguna duda, una de las marcas españolaslow cost con vestidos de invitada más elegantes, sofisticados y económicos. Esta vez, por menos de 30€ hemos encontrado desde el típico vestido largo de tul con estampado llamativo hasta el modelo recto con manga asimétrica, así como uno de los más llevados en estos momentos: el vestido palabra de honor con acabados asimétricos y con volantes. Una de las propuestas estilísticas que más estamos viendo en todo tipo de eventos son los vestidos con diversas tiras de volantes en la parte de la falda. Tal y como hemos comentado anteriormente, Sfera está siendo una de las marcas españolas favoritas de las influencers y estamos seguros de que no van a perder la oportunidad de hacerse con uno de los conjuntos más sencillos, pero de efecto tipazo (y también al más puro estilo dosmilero). Estamos hablando del top con escote de barco y falda semitransparente en morado que podemos utilizar también para salir a la calle con bailarinas. Y, definitivamente, si tu objetivo es encontrar un look en tendencia y súper barato, una de tus primeras opciones debe ser Mango Outlet, que cuenta con diversos modelos de temporadas pasadas y con descuentazos. Por ejemplo, de acuerdo con las tendencias actuales, podrías hacerte con el mini vestido negro con detalle flor o el de manga en forma de capa para las chicas que ya están bronceadas.

Vestido largo de tul, de Zara (25,99 euros)

Vestido palabra de honor con volantes, de Zara (29,99 euros)

Vestido drapeado con manga asimétrica, de Zara (29,99 euros)

Top semitransparente de escote barco, de Sfera (19,99 euros)

Falda semitransparente, de Sfera (25,99 euros)

Mini vestido con detalle de flor, de Mango Outlet (rebajado a 15,99 euros)

Mini vestido con manga en forma de capa, de Mango Outlet (rebajado a 15,99 euros)

Hemos comprobado que es posible conseguir lookde invitada por menos de 30€ si confiamos en las marcas españolas low cost, que cuentan con diversos modelos que sientan bien a todos los cuerpos de las mujeres.