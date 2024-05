Los vestidos mini más elegantes con los que ser la invitada perfecta en las bodas de mayo

¿Bodas a la vista? Comienza la época más esperada por todas las amantes de la moda, y es que, las BBC (bodas, bautizos y comuniones) están a la vuelta de la esquina, aprovechando la subida de las temperaturas y el buen tiempo. Puede que ya tengas algunos de los looks que te acompañarán en estas celebraciones tan especiales pero, si no, nuestras influencers y celebrities favoritas nos han ido enseñando sus propuestas de looks de cara a este tipo de ocasiones. Por ejemplo, el vestido de Isabel Díaz Ayuso de Victoria para la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida, investido de corte midi y en color buganvilla que conquistó a todas las mujeres 40+. Tampoco debemos olvidarnos del vestido rosa de estampado floral de Pilar de Arce, la influencer 50+ más icónica de nuestro país que ha inspirado a muchas mujeres a la hora de vestir combinando las tendencias con prendas básicas de fondo de armario. Si bien es cierto que los vestidos de corte midi son los más usados por todas a la hora de vestir para una boda, comunión o bautizo, no es la única opción. En tiendas podemos encontrar conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta igual de elegantes y discretos, y es que se trata de un look muy acertado, diferente y original perfecto para ser la invitada perfecta. Sin embargo, esta temporada veremos muchos vestidos mini muy elegantes, sofisticados y fresquitos que casan a la perfección con una boda.

Los vestidos mini están en tendencia y podemos llevarlos a eventos como bodas, bautizos y comuniones. Rocío Osorno y su vestido mini de volantes en color lila es un ejemplo claro. Ella lo ha combinado con unas sandalias de tacón aunque, si preferimos un look más relajado, unas alpargatas de cuña son la opción más adecuada. Esta temporada los vestidos efecto globo son los más usados por las chicas más elegantes que siguen las tendencias, y es que es tan original como diferente, una opción perfecta si queremos atrevernos con un look de invitada perfecta que llame la atención. ¿Cómo llevar un vestido mini para una boda este mayo? Como hemos mencionado anteriormente, con unas sandalias de tacón y un bolso mini, conseguiremos un look de diez. Por ello, te enseñamos distintos vestidos de tiendas low cost donde podrás encontrar un mini vestido ideal para las bodas de día esta primavera y verano, pues, si eres del sur y las temperaturas son altas, los mini vestidos son la opción perfecta para llevar en este tipo de ocasiones.

Estos son algunos de los vestidos minis más bonitos, elegantes ideales para una boda informal esta primavera y mes de mayo.