¿Bodas a la vista? Te enseñamos los looks de invitada perfecta que están llevando nuestras influencers favoritas esta temporada

Comienza la primavera y con ella, la época más esperadas por todas nosotras, las bodas, bautizos y comuniones (BBC). Puede que tengas ya tu look de invitada perfecta preparado, y es que en tiendas puedes encontrar un sinfín de vestidos de corte midi, conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta o incluso monos adecuados a cada estilo, tipo de cuerpo y personalidad de cada una. Sin embargo, si todavía no tienes tu look perfecto para esa boda especial, no te preocupes, pues nuestras influencers favoritas no dejan de subir a sus perfiles de redes sociales sus propuestas de looks adecuados para cada ocasión. Tanto si es una boda de día como de noche, ellas tienen la solución a todos nuestros problemas. Desde el vestido de estampado floral de Pilar de Arce, ideal para las mujeres 50+, hasta el vestido de invitada ideal de Tamara Falcó en color blanco y dorado, una pieza perfecta para llevar con sandalias de tacón y bolso mini de cara a bodas de mañana. Esta primavera se lleva mucho el color rojo, por lo que seguramente encuentres en tiendas vestidos en esta tonalidad, ideal para todas las chicas morenas cuya piel se ha vuelto más dorada, pues este color eleva el tono bronceado de la piel.

En cuanto a los tejidos, en esta época predominan los vestidos fluidos y muy largos de estilo bohemio, al más puro estilo de Sara Carbonero. Sin embargo, no es la única opción, pues los vestidos más elegantes y 'coquette' como el vestido de María Fernández-Rubíes en marrón chocolate es un sí rotundo. Otro vestido que nos conquistó en el mes de abril fue el vestido de lino de Sassa de Osma, también en marrón, un vestido solo apto para bodas informales de noche, ya que el lino hace que el vestido se va mucho más casual. ¿Con qué accesorios combinar tu vestido de invitada ideal? La clave está en optar por unas sandalias de tacón doradas o unos stilettos en color nude. En cuanto a joyas, maxi joyas doradas son la clave del look, así como de un bolso pequeño. Sin más que añadir, te enseñamos algunos de los looks de invitada perfecta de nuestras influencers favoritas.

Estás son algunos de los looks de invitada que nuestras influencers han llevado esta primavera de cara a ocasiones especiales como una boda o un evento especial.