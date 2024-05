El chaleco 'coquette' que María Pombo ha agotado y que nosotras necesitamos en nuestros looks de primavera para llevar con bailarinas

María Pombo lo ha vuelto a hacer, agotar una prenda que ha sacado en su cuenta de Instagram. Y esta vez ha sido el chaleco más 'coquette' y bonito de la temporada. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena o un chaleco con lacitos como este. Lo que deja claro como combinar una misma prenda de día y de noche, con pequeños cambios. Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y diseñadora ya se ha apuntado con este look que nos ha robado el corazón.

Un chaleco que puedes encontrar en Atelier Tulpe. Un chaleco sin mangas con cierre lazadas que ha llevado María Pombo en negro, pero que ha agotado en muchos otros colores. Y es que este chaleco estaba disponible en tres colores y en cuestión de horas han arrasado. El 'efecto Pombo', que le llamamos nosotras. Pero no solo el chaleco es máxima tendencia esta primavera 2024, también lo ha combinado con vaqueros y las bailarinas que han vuelto para quedarse en el armario de todas las chicas que más saben de moda. Más allá de los zapatos de red que se han convertido en virales o del reinado de las zapatillas, las bailarinas clásicas de toda la vida vuelven a estar de moda. O mejor dicho: siguen estando de moda. Además de los modelos clásicos en los que aquellas de color negro son las más populares, triunfan los modelos con reminiscencias al ballet. La danza está precisamente muy vinculada a este zapato que le debe su nombre. Y María Pombo las ha lucido en negro con una tira.

Conocidas en nuestro país también como manoletinas por sus semejanzas con el calzado que se utiliza en las plazas de toros, las bailarinas sencillas que ahora María Pombo ha estrenado con el chaleco más 'coquette'.