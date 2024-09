El primer look del Festival de San Sebastián no es como esperábamos pero nos va a servir de inspiración hasta para ir a la oficina

Lo que nos gusta a nosotras un festival de cine y más si es el de San Sebastián. Porque mientras contamos las horas para ver lookazos en la alfombra roja inaugural, nos quedamos con este look que nos acaban de dejar en una de las presentaciones y que nos va a servir hasta para ir a la oficina. Y es que el Festival de Cine de San Sebastián que se inaugura este viernes, 20 de septiembre, y que celebra su 72 edición con los Premios Donostia a Cate Blanchett y Pedro Almodóvar. También recogerá el galardón Javier Bardem, que el año pasado no pudo hacerlo por la huelga de actores de Hollywood.

Pero esta mañana nosotras nos hemos fijado en el look que se ha marcado Noémie Merlant en la presentación de Emmanuelle. Un estilismo que aún no hemos descifrado si es un dos piezas o un mono pero que nos gusta de igual manera por su efecto de dos piezas aunque sea un mono. Un look con blazer crop con aperturas y un pantalón de esos que estilizan al máximo. La directora Audrey Diwan (El acontecimiento) inaugura este viernes el Festival de Cine de San Sebastián con Emmanuelle, una nueva y feminista versión del gran clásico del erotismo que firmó Just Jaeckin en 1972 y que convirtió a Silvia Kristel en la mayor estrella del género.

El look de Noémie Merlant. Gtres

Todas las estrellas del cine e influencers pasarán por los 120 metros de alfombra roja del teatro Victoria Eugenia y los más de 50 en el Kursaal a partir de esta tarde, y no podemos tener más ganas.