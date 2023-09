De Eugenia Silva a María Pombo: derroche de glamour en la última noche del Festival de Cine de San Sebastián

Tras una semana de cine, moda, encuentros, anécdotas más curiosas y una de las alfombras rojas más glamurosas del mundo en pleno apogeo de las semanas de la moda, el Festival de San Sebastián cierra sus puertas hasta el próximo año este sábado 30 de septiembre. Ayer se celebraba una fiesta, de la mano de Armani Beauty, y muchos de nuestros rostros más conocidos no quisieron perderse la cita. Derrochando elegancia una vez más llegabaEugenia Silva con un espectacular vestido de Armani Privé 2020, con escote de vértigo y acabado con flecos brillantes y Miguel Ángel Silvestre, con quien hizo su entrada triunfal en el Festival de Venecia, con el espectacular vestido (también de Armani) y su chal rosa que nos dejó sin palabras. Otras celebrities como las actrices Bárbara Lennie o Clara Galle, tampoco quisieron perderse la cita.

Y por supuesto, nuestra representación preferida, la de Instagram, tampoco podía faltar. Y mientras Victoria Federica disfrutaba del desfile de Loewe en París con su look de niña buena, María Pombo viajaba desde la capital francesa a Donosti para deslumbrarnos a todas en la fiesta de Armani. La reina de las influencers escogía, para la alfombra roja, un vestido negro de Giorgio Armani con manga larga, cuello subido, abertura en el bajo y lentejuelas. No obstante, más tarde se cambió a otro mucho más llamativo, en color verde lima, con tirantes finos, que resaltaba su bronceado y que lucía espectacular. Estos son algunos de los mejores looks que nos ha dejado la noche más glamurosa del Festival de Cine de San Sebastián:

María Pombo gtres

Luisa Mayol gtres

Andrea Duro gtres

Eugenia Silva gtres

Marta Ortiz gtres

Lucía Rivera gtres

Isabelle Junot gtres

Bárbara Lennie gtres

¿Ya tienes tu favorita? Nosotras somos incapaces de decantarnos por uno solo de estos modelazos y estamos demasiado impacientes por ver los nuevos looks con los que nuestras celebrities preferidas nos vuelven a sorprender en su próxima alfombra roja.