Los primeros vestidos de hasta 50 euros que triunfarán en las cenas de empresa

Estamos a 10 de noviembre, una fecha que marca el camino hacia los looks de Navidad. No solamente hablamos de Nochebuena o Fin de Año, sino también de las cenas de empresa, donde queremos brillar de una manera discreta o seguir con la elegancia dentro del entorno laboral. Es decir, encontrar el equilibrio entre lo formal y glamuroso sin desentonar en la velada.

La buena noticia de los estilismos de cenas de empresas es que no tenemos la necesidad de gastar demasiado dinero para proclamarnos la trabajadora más fashionista del mes. Marcas low cost como Zara, Mango, H&M o Stradivarius, entre muchas más nos lo ponen fácil y asequible con un sinfín de posibilidades para todos los gustos. Desde trajes de dos piezas que también podríamos llevar dentro de la oficina hasta los monos más sofisticados.

Las opciones más acertadas

Ante una gran oferta, los vestidos siempre se convierten en la compra favorita de las editoras de moda a causa de su absoluta capacidad de combinación y su arreglo en un chasquido de dedos.Estamos a punto de arrancar una temporada donde nuestro bolsillo comienza a sufrir. Los obsequios de nuestros más allegados, los regalos de amigo invisible o llenar toda una nevera para las comidas o cenas más esperadas.

Es por ello que, cuando se van acercando las citas agendadas durante los meses de noviembre o diciembre, necesitamos un look económico, pero versátil. Ante todo, lo más importante es sumar una pieza que lo podamos seguir utilizando en próximas ocasiones, ya sea también festivas o para el día a día. Como sabemos que a veces se complica dicha tarea, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido los vestidos de hasta 50 euros que son perfectos para las cenas de empresa.

Vestido bordado, de Zara (40 euros)

Vestido bordados. Zara

Vestido de estampado animal, de Mango (50 euros)

Vestido de estampado animal. Mango

Vestido satinado, de Lefties (18 euros)

Vestido satinado. Lefties

Vestido de lunares, de Parfois (26 euros)

Vestido de lunares. Parfois

Vestido de lentejuelas, de Pull&Bear (36 euros)

Vestido de lentejuelas. Pull&Bear

Vestido palabra de honor, de Stradivarius (30 euros)

Vestido palabra de honor. Stradivarius

Minivestido de lentejuelas, de H&M (36 euros)

Minivestido de lentejuelas. H&M

Vestido de escote asimétrico, H&M (30 euros)

Vestido de escote asimétrico. H&M

Vestido bicolor, de Mango Outlet (rebajado a 40 euros)

Vestido bicolor. mango Outlet

Vestido de encajes, de Zara (40 euros)

Vestido de encajes. Zara

En cuanto a los colores, veremos una abundancia del chocolate, uno de los más llevados de la temporada, además de los más clásicos, como los rojos o negros. También, se impondrán los estampados, entre ellos el de lunares o cuadros, como hemos ido viendo también esta temporada de otoño. Los vestidos de efecto satinado o con detalles de bordados o encajes serán los más vistos, según las tendencias de Navidad.

Como hemos podido observar en este listado. Aquellas personas que todavía no tienen look de cena de empresa, no saben qué ponerse y la fecha se está acercando cada vez más, acaba de comprobar que dichas firmas tienen disponibles un gran abanico de alternativas que no dejan indiferente a nadie. ¿Cuál es tu vestido favorito?