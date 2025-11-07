Nuria Roca y el look rojo (efecto ‘wow’) de Zara y H&M que resuelve cualquier plan de noche este otoño

Nuria Roca sigue demostrando, una vez más, que el estilo no es cuestión de complicaciones ni grandes artificios. La presentadora tiene la habilidad de elevar a “lookazo” combinaciones que todas tenemos en el armario, pero que, al verlas en ella, cobran una intención distinta: más sofisticada, más actual y con ese punto natural que es su sello personal.

En su última publicación, Nuria ha apostado por una propuesta que es puro otoño chic: blusa satinada roja de manga larga con capa de H&M y pantalón negro recto de Zara. Un conjunto sencillo, sí, pero con un impacto visual inmediato. El tipo de look que funciona para un plan de noche, una cena en pareja, un evento informal o incluso para ir a trabajar si subimos el maquillaje y el peinado.

La blusa roja que cambia el look

La protagonista absoluta es la blusa satinada roja de mangas globo de H&M que solo cuesta 22,99 euros. El tejido fluido, el brillo suave y el movimiento que tiene aportan ese toque lujoso sin necesidad de recurrir a lentejuelas ni bordados. Además, el color rojo favorece muchísimo a la piel: ilumina, rejuvenece y transmite seguridad.

El diseño cuenta con manga larga ligeramente abullonada y frunces en el pecho, lo que estiliza la zona superior y aporta un efecto visual más elegante. Es la típica prenda que podemos llevar tanto por dentro del pantalón como ligeramente suelta, como ha elegido Nuria, creando una caída muy favorecedora.

Blusa roja. H&M

Pantalón recto negro: el comodín que nunca falla

Para equilibrar el protagonismo del rojo, Nuria Roca apuesta por un pantalón negro recto, ese básico definitivo que todas deberíamos tener. La pernera es ligeramente fluida, lo que alarga la pierna y estiliza la figura sin marcar en exceso.

El cinturón negro con hebilla dorada suma un detalle mínimo pero clave: aporta estructura al look y sube la sensación de “conjunto pensado”.

El truco de estilismo: los zapatos en punta

Aunque el look es sencillo, los zapatos en punta, en tono neutro y con acabado brillante, ayudan a afinar visualmente la pierna. Un gesto que repite mucho y que siempre funciona cuando queremos vernos más altas.

Maquillaje y peinado: natural pero con intención

Nuria completa el look con su melena lisa pulida y un labial rojo a juego con la blusa. Coordinación total, pero sin caer en lo evidente. Resultado: elegante, moderno y muy “ella”.