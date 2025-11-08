El vestido de lentejuelas con el que Rocío Osorno asegura que brillarás estas Navidades (y nosotras lo confirmamos)

Quedan menos de dos meses para Navidad, así a primera vista puede parecer mucho tiempo, pero ya sabemos lo que pasa con estas fechas, si no empezamos a planear todos los estilismos que llevaremos para las incontables cenas y eventos con los que despediremos al 2025 se nos va a echar el tiempo encima. Por eso no podemos estar más felices de que Rocío Osorno se haya puesto ya manos a la obra con una buena selección de looks de fiesta ideales para llevar durante (casi) todo el mes de diciembre.

No hace falta decir que la sevillana es una de las prescriptoras de moda más influyentes de la actualidad, pero te lo recordamos por si acaso, y es que prenda o accesorio que Rocío comparte a través de su perfil de Instagram corre el gran riesgo de colgar el cartel de agotado en un abrir y cerrar de ojos. Así que, ya sabes lo que hacer, toma nota y dale a añadir antes de que sea tarde, así te evitarás las colas de última hora los días previos a las Navidades y fiestas de empresa.

Es hora de hacerte con tu estilismo anual de lentejuelas

No lo decimos nosotras (aunque sí lo pensemos) lo confirma una de las mujeres con más estilo del panorama fashion en España, Rocío Osorno, ha compartido una selección de ideas con estilismos de Parfois en la que ha brillado por encima del resto un vestido mini en clave "brilli brilli", o lo que es lo mismo, una apuesta perfecta para Nochevieja.

No solo porque las lentejuelas nunca fallan en la última noche del año, sino también porque ha sido verlo y venirnos a la mente el vestido con el que vimos a Taylor Jewel en uno de los últimos episodios de "The Summer I Turned Pretty". Así que sí, la elección de la sevillana se convierte en un sí rotundo.

El vestido de lentejuelas con el que Rocío Osorno adelanta el espíritu festivo

El vestido elegido por Rocío es una de esas piezas que condensan toda la magia de diciembre: corto, de tirantes finos y completamente cubierto de lentejuelas plateadas con efecto degradado, capaz de transformar cualquier noche en una ocasión especial.

Vestido corto de lentejuelas, de Parfois (39,99 euros)

Vestido corto de lentejuelas. Parfois

La influencer ha sabido convertirlo en una elección de lo más sofisticada gracias a su impecable gusto. Lo ha ceñido con un cinturón fino negro que aporta definición a la silueta y, al mismo tiempo, crea la ilusión óptica de que se trata de un mono corto. A juego, ha añadido medias negras semitransparentes, zapatos de tacón y bolso mini con asa también en negro, además de un abrigo largo que equilibra la exuberancia del vestido con la sobriedad que siempre aporta la tonalidad cromática más oscura de la paleta.

Un look redondo, sofisticado y con ese brillo controlado que todas buscamos para los días más festivos del año. Y sí, si algo ha quedado claro tras este primer especial de looks navideños de Rocío Osorno, es que las lentejuelas vuelven a ser (una vez más) el tejido más deseado de la temporada.