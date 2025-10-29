5 tendencias que arrasarán esta Navidad 2025

Queridas lectoras, la Navidad está cada vez más cerca. Las calles comienzan a estar adornadas, las canciones más clásicas suenan con ímpetu y las colecciones más fashionistas o glamurosas están llegando a las tiendas. Todavía faltan alrededor de un mes y medio, pero las editoras de moda ya nos estamos informando sobre las tendencias que más veremos durante el mes de diciembre.

Más allá de las de otoño-invierno 2025/26, durante dichas semanas sacaremos a relucir (y nunca mejor dicho) los tejidos glitter, los cortes favorecedores o los colores acordes con la festividad. Diciembre acaba siendo uno de los meses más ajetreados en cuanto a citas o reuniones sociales. Reencuentros con familiares, conseguimos agrupar a todos los amigos o el disfrute de un verdadero afterwork con los compañeros de trabajo. Es decir, además de Nochebuena o Fin de Año, también tenemos conformar looks arreglados para hacer todos los brindis posibles. En definitiva, muchos estilismos que debemos conformar sin saber por dónde empezar. Por todo ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido las cinco tendencias que más se llevarán esta Navidad 2025.

Lentejuelas sutiles

Como en todos los años, las lentejuelas se han vuelto a convertir en nuestro mejor aliado por su acierto y éxito en cada estilismo. Esta vez, las llevaremos tanto de noche como durante las horas del día, puesto que se lucirán de una manera más discreta o sutil. Para ello, las combinaremos con otras prendas de vestir neutras o básicas de fondo de armario para conseguir con un resultado equilibrado y armonioso. Menos es más: dejemos que las lentejuelas sean las grandes protagonistas de la velada.

Look de lentejuelas. Gtres

Estampado de cuadros, sobre todo el tartán

Más allá de que es uno de los estampado más fuertes de la temporada, siempre los encontramos en esta época y todavía con más presencia este 2025. Sobre todo, veremos tanto el tartán como el príncipe de Gales desde la faceta más elegante, así como con una combinación de colores más viva y colorida. Lo vestiremos con todo tipo de piezas, pero los abrigos serán los grandes protagonistas como bien estamos viendo en marcas como Zara, Mango o Sézane.

Look de estampado de cuadros. Gtres

Siluetas estructuradas, como trajes sastre

Esta vez, el enfoque se irán a la zona superior de nuestro cuerpo con hombros marcados y estructurados. Eso sí, todo ello lo llevaremos desde el aire más femenino y sofisticado, que arregla cualquier estilismo de día o noche. Sobre todo, uno de los atuendos que siempre acabamos viendo son los trajes sastre gracias a su arreglo en menos de un minuto y su formalidad. Esta Navidad serán uno de los más comunes con otras siluetas estructuradas.

Look con traje sastre. Gtres

Efecto terciopelo como el más elegante

La textura también será una de las tendencias más vistas, haciendo cierto énfasis en el terciopelo. Dominarán los looks de Navidad aportando ese aire cercano al lujo y también acogedor en diferentes prendas de vestir. Sobre todo, estamos hablando de vestidos de todos los cortes, abrigos de corte recto o pantalones fluidos, entre muchos más.

Look de efecto de terciopelo. Gtres

Presencia del punto

El knitwear no puede faltar en estas fechas, puesto que el punto es uno de los materiales que más nos resguardan del frío, pero que a la vez nos arreglan en un chasquido de dedos. Una manera cómoda, pero sin perder el estilo, para todo tipo de reuniones con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Los vestidos o los conjuntos de dos piezas son unas de las alternativas más sensatas.

Look con vestido de punto. Gtres

Como decíamos, falta alrededor de un mes y medio para reunirnos con los nuestros y disfrutar de la época del año más mágica. Y para no ir siempre de última hora, debemos ir conformando los looks de Navidad cogiendo ideas con las máximas tendencias.