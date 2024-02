La publicidad más viral de Yuccs en plena calle Serrano de Madrid para reivindicar el 'made in Spain' y la sostenibilidad

Una imagen vale más que mil palabras, pero en publicidad un mensaje tiene todo el impacto, y Yuccs lo que querido dejar claro con su anuncio más viral en pleno corazón de Madrid. Bajo este impactante mensaje que destaca la fabricación de zapatillas con materiales naturales y enfatiza el sello distintivo “made in Spain”, Yuccs , la firma mallorquina de calzado sostenible fundada en 2018 por Pablo Más, acaba de lanzar una notoria campaña publicitaria. Esta iniciativa no solo pone en valor la fabricación local, sino que también resalta la apuesta por materiales naturales de alta calidad, posicionándose como un referente frente a los gigantes de la moda. "Hay mensajes que Nike, Adidas o Skechers no pueden decir. Todas nuestras zapatillas están hechas en España con materiales naturales".

Una publicidad que no va a dejar a nadie indiferente con una gran lona de 700 m2 en la emblemática Calle Serrano, concretamente en el número 29, con un mensaje creativo donde queda patente el inquebrantable compromiso de Yuccs con la producción local y el uso de materiales naturales en sus productos. Además, en diferentes ubicaciones del madrileño barrio de Salamanca, podrán verse originales creatividades en marquesinas digitales e impresas hasta el 19 de febrero.

Publicudad Yuccs. Imagen cedida por la marca

“Nike, Adidas o Skechers pueden tener mensajes poderosos, pero hay algo que no pueden decir", anuncia Pablo Más, fundador de Yuccs. "Nos enorgullece decir que todas nuestras zapatillas se fabrican con materiales naturales aquí en España. Esto no solo garantiza la calidad de nuestros productos, sino que también apoya a la economía local y promueve prácticas más sostenibles en la industria del calzado".