Qué es el ácido fítico y por qué si lo usas en verano tu piel te lo va a agradecer

Si la lluvia cesa algún día, que visto lo visto, no lo tenemos muy claro, por fin llegará el verano y con él la excusa de buscar cualquier plan que implique sol por el simple hecho de broncearnos. Ojalá pudiera ser la playa sí, pero tampoco vamos a negar que no vemos el momento de tostarnos en nuestra terracita preferida de la ciudad. Pues bien, llega el sol y con él nuestra continua preocupación por proteger nuestra piel contra las radiaciones ultravioletas, convirtiendo el fotoprotector facial en nuestro mejor aliado en la rutina de cuidado diario. La vitamina C y otros productos antioxidantes también te ayudarán a proteger tu piel del sol, pero seguro que no sabías que el ácido fítico es uno de los productos más eficaces que puedes incluir en tu rutina este verano. El ácido fítico es un ingrediente muy eficaz para aclarar y unificar la piel, según explica Sonia Ferreriro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Además, Raquel González, cosmetóloga y directora técnica en Byoode, explica que actúa como un supresor de melalina, reduciendo la actividad de la tirosinasa y evitando la hiperpigmentación, al tratarla desde una fase previa. Por su parte, Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovizca, aclara que el ácido fítico es ideal para tratar las manchas pronunciadas en el contorno de los ojos y para reducir el melasma.

Por otro lado, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, explica que el ácido fítico se diferencia de otros ácidos ya que ni tiene función exfoliante ni es irritativo y, aunque se encuentra en determinadas formulaciones exfoliantes para apoyar su despigmentación, no se ubica dentro del grupo de los hidroxiácidos (AHA, BHA, PHA). Por último, es súper eficaz a la hora de prevenir y reducir las manchitas que podamos tener en nuestra piel este verano ya que, a diferencia de la labor de renovación de la piel y tratamiento de la pigmentación de otros ácidos, la función del ácido fítico es reducir la producción de melanina. Si quieres lucir una piel perfecta y libre de manchas este verano no esperes más e incorpora el ácido fítico a tu rutina facial (y alimentaria, ya que se encuentra en el maíz, la soja, el arroz y en la mayoría de cereales y legumbres), haciendo que juegue un papel vital en ella pero sin olvidarte del verdadero protagonista estos meses, elfotoprotector facial.

Contorno de ojos con vitamina C: CCC + Ferulic Brightening Under-Eye Cream, de Perricone MD (78€)

CCC + Ferulic Brightening Under-Eye Cream Perricone MD

Manteca facial con ácido fítico: Cushioning Day Cream, de Omorovizca (145€)

Cushioning Day Cream Omorovizca

Exfoliante: Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode (34€)

Adzuki & Ragi Fantasy Byoode

Y es que añadiendo el ácido fítico a tu rutina de cuidado facial, podrás lucir una piel perfecta esta temporada y empezar el otoño bronceada y, además, reluciente.