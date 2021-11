Carla Barber: “El principal enemigo de nuestra piel es el sol y por eso siempre recomiendo usar antioxidantes en nuestra rutina facial de día”

Al igual que cuidamos la piel de nuestro cuerpo, también tenemos que proteger todos los días la facial. Carla Barber, doctora estética y modelo, volvió a ser embajadora de AYLA, un masajeador facial que acaba de lanzar la firma JATA. Mediante el uso de este producto, añadirás a tu rutina beauty desde casa una renovación completa de la piel y conseguirás en pocos minutos, luz y brillo que habías perdido por agentes externos. La rutina, el estrés, el tabaco, el sol o la mascarilla están causando daños en la zona facial, por ese motivo, ahora es mucho más importante añadir hidratación, vitaminas y cuidados para que la piel esté renovada y cuidada.

Carla Barber contó a Lifestyle todos los secretos de AYLA y cuáles son los trucos para un buen tratamiento de piel. En la entrevista con la doctora estética, no nos hemos olvidado de preguntar sobre cuáles son sus tratamientos favoritos y qué proyectos tiene para el próximo año. ¡No te pierdas detalle!

¿Qué es AYLA y por qué te has planteado sacar un producto así?

AYLA es un proyecto súper ilusionante en el que llevamos trabajando junto con Jata más de 1 año y que, por fin, ha visto la luz. Los dispositivos beauty de uso domiciliario están en pleno auge porque se ha demostrado su alta eficacia, sobre todo, en combinación con la medicina estética y la aparatología y me hacía mucha ilusión sacar algo así. El concepto nace de la necesidad de fortalecer y educar los músculos faciales practicando lo que yo llamo ‘face gym’.

Desde el confinamiento nos hemos dado cuenta que podemos cuidarnos desde casa, ¿cómo podemos aplicar la tecnología de AYLA desde el hogar?

Podemos usarlo tantas veces como queramos ya que la sensación es súper placentera. Pero lo ideal es utilizarlo durante 5 minutos al día por la noche antes de acostarnos con la cara limpia para que el rodillo facial actúe de forma óptima y genere, gracias a su material, las microcorrientes que ayudan a generar colágeno y elastina en el rostro.

¿Qué beneficios tiene AYLA en la piel? ¿Es para todo tipo de pieles?

Sirve para todo tipo de pieles, lo único que las pieles más reactivas notarán un enrojecimiento mayor. Dicho esto, al final lo que queremos conseguir es ese eritema que, por efecto térmico y mecánico, actúa como estimulador del colágeno y la elastina que, como consecuencia, reduce la flacidez y provoca un efecto lifting.

Imagen de Carla Barber en Instagram. FOTO: @dr.carlabarber

¿Con AYLA lograremos un efecto lifting desde casa y cómo se logra?

Notaremos un efecto tensor importante en la zona a tratar. El roller está ideado para mejorar el aspecto del arco mandibular, la zona de la papada y los brazos.

¿Cuáles crees que son los agentes externos más peligrosos a día de hoy para nuestra piel?

El principal enemigo de nuestra piel, por encima de todos los agentes externos es el sol. Hay que tener muchísimo cuidado y usar protector solar tanto en invierno como en verano. La exposición solar es la mayor causa del fotoenvejecimiento. Al sol, le siguen el alcohol, el tabaco y la contaminación. Por eso, yo siempre recomiendo usar antioxidantes en nuestra rutina facial de día.

¿Qué trucos o consejos nos puedes dar que apliques a ti misma?

Intento cuidarme bastante tanto por dentro como por fuera. Me encanta comer sano y hacer deporte, pero de la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo también es importante cuidar nuestro rostro con buenos tratamientos, buenos cosméticos y ahora, con la gimnasia facial de AYLA, que ha venido para quedarse.

¿Cuáles crees que serán las novedades más demandadas en el cuidado de la piel el próximo año? ¿Qué planes tienes para este 2021 y ya 2022 dentro de nada? ¿Quieres volver a la televisión? El mundo de la estética así como hemos tenido un repunte de tratamientos del tercio superior por el uso de las mascarillas , cuando dejemos de llevarlas seguramente veamos que habrá más gente que se preocupará, en esta ocasión, por el tercio medio o inferior del rostro con tratamientos como la hidratación de labios, surco nasogeniano o las líneas de marioneta. Por esta razón, también vamos a ver un auge en todo lo que tenga que ver con el tratamiento de estas zonas como los dispositivos faciales de uso domiciliario como AYLA. También vamos a ver menos problemas de piel como el acné y la rosácea que tanto han provocado el uso de las mascarillas.

En cuanto a mis planes, me gustaría mucho volver a viajar a destinos fuera de España. No me planteo volver a mi faceta televisiva aunque siempre he dicho que me haría mucha ilusión participar en Masterchef.