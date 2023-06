Los bronceadores en crema son un imprescindible de maquillaje y te enseñamos los 7 mejores del mercado

Con la llegada del calor, es necesario modificar ciertos pasos de nuestra rutina de maquillaje y cuidado de la piel, haciéndonos con aquellos productos cosméticos más ligeros y que no dejen la sensación de pesadez en nuestro rostro, como por ejemplo usando cremas hidratantes ligeras de rápida absorción, sin olvidar que los sprays con protección solar son muy importantes, ya que nos protegerán de los rayos solares y evitarán así la posible aparición de arrugas prematuras y manchas en nuestra piel, cosa que no queremos que ocurra. En cuanto a productos de maquillaje, debemos hacernos con productos acordes a esta época del año, como la máscara de pestañas waterproof, un must de nuestro neceser de maquillaje, sobre todo durante los meses de verano, ya que, por su fórmula, ayudará a que el maquillaje no se ensucie y quede intacto durante todo el día, consiguiendo un maquillaje perfecto desde el día hasta la noche. Igualmente, durante los meses de verano queremos que nuestra piel se torne más dorada y morena, y, si no podemos tomar el sol y queremos obtener un tono bronceado en nuestro rostro, lo ideal sería la aplicación -con cuidado- de un buen autobronceador facial, y aplicárnoslo de manera gradual y siguiendo las instrucciones. Pero, sin duda, un producto que no nos puede faltar en nuestro neceser de maquillaje sería los bronceadores en crema, ya que, por su fórmula en crema, este permanecerá intacto en nuestra piel durante mucho más tiempo.

Siguiendo con los productos en crema y para dar ese toque de color a nuestras mejillas, el colorete es un must en nuestro neceser de maquillaje para aportarnos jugosidad y luz al rostro, así que podemos seguir la tendencia francesa que se hizo viral este invierno, el ‘pink cheeks’, una técnica muy sencilla que consiste en dar pequeños toquecitos rosados en las mejillas, resultando un maquillaje muy sutil y cálido. Pero, sin duda, el bronceador en crema es un producto esencial que enmarcará las facciones y dará un tono bronceado perfecto para estos meses de verano. Con el bronceador en crema se puede realizar el 'contouring', una técnica que consiste en aplicar el producto en zonas estratégicas de nuestro rostro para enmarcar las facciones, potenciándolas. Por ello, te enseñamos los mejores bronceadores en crema que puedes encontrar en el mercado y con los que conseguirás el maquillaje todoterreno para estos meses más cálidos.

Bronceador en crema, de Physicians Formula (13,95€)

Bronceador en crema Physicians Formula

'Warm wishes' bronceador en crema, de Rare Beauty (30,99 €)

Warm wishes Rare beauty

'The no-rules stick', de Mina (15,95 €)

Bronceador en crema Mina

Bronceador en crema, de Make up revolution (6,99€)

Bronceador en crema Make up revolution

Barra de contouring, de Milk (24.80€)

Barra de contouring Milk

Bronceador en crema, de Anastasia Beverly Hill (39,99 €)

Bronceador en crema Anastasia Beverly Hill

'Laguna', crema bronceadora, de Nars (43,00 €)

Crema bronceadora Nars

Estos son algunos de los mejores bronceadores que puedes encontrar en tiendas de cosmética, así que hazte con el que vaya más acorde a tus preferencias para hacerte un maquillaje de lo más favorecedor este verano.