Por qué la camisa rosa 'Barbie' con volantes de Carmen Lomana es perfecta para ir a la oficina en septiembre

Carmen Lomana nunca defrauda, y una vez más lo ha vuelto a demostrar este último martes de verano. Y es que no hay nada más septiembre, y más otoño, que una camisa para ir a la oficina. Aunque la socialite no ha ido a la oficina, si no a la radio, para estrenar su nueva sección en 'Kiss FM', con un estilismo perfecto, siguiendo con la tendencia 'Barbie' en rosa, que solo ella sabe hacerlo elegante. Y es que ya sabemos que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Cada martes, Carmen Lomana conducirá la sección Tribunal Lomana, donde someterá a su particular juicio a los personajes de actualidad más importantes del momento. La empresaria comentará "qué looks son los más desacertados, qué le parecen ciertas declaraciones de los famosos, cómo valora la actitud de ese personaje que no ha estado muy fino", entre otras cuestiones. Además, los oyentes podrán participar en su sección, aportando sus comentarios sobre los personajes y temas en cuestión. También podrán expresar su acuerdo o desacuerdo con las opiniones de nuestra particular jueza. Y no habrá jueza con unos estilismos más perfectos que los suyos.

Y para el estreno de la sección, Carmen Lomana ha optado por lucir una camisa rosa con volantes con un tono rosa de lo más 'Barbie' que destaca el bronceado que aún luce en su piel. Un color que no le puede sentar mejor, que es perfecto para ir a la oficina en septiembre y para empezar el otoño. Aunque no vemos del todo el look de nuestra socialite favorita, parece que ha combinado la camisa con unos leggings elegantes en negro y ligeramente acampados con aperturas en el bajo.

Carmen Lomana en la radio. @lamananaskiss

Veremos si esta tarde Carmen Lomana nos vuelve a deleitar con uno de sus estilismos en la apertura de temporada del Teatro Real, en Madrid, al que asistirá la Reina Letizia.