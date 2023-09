Este otoño las camisas se llevan con corbata (palabra de Alba Díaz) y en Zara tienen la opción perfecta

No es una de nuestras influencers preferidas por casualidad, la hija de Vicky Martín Berrocales experta en enamorarnos con las prendas más casuales y en ser toda una reina del sreetstyle. Aunque, ayer por la noche se iba de concierto con un look negro de lo más acertado, unas horas antes nos enseñaba la combinación que triunfará en otoño, con la que ya vimos a Teresa Andrés Gonzalvo hace unos días en la New York Fashion Week y que, inevitablemente se ha convertido en una de nuestras favoritas. Te hablamos de la tendencia de la corbata, un accesorio que, como otras prendas del armario masculino enfocadas en la sastrería, ha llegado para conquistar el universo de la moda femenina y permitirnos aportar un toque de elegancia y de tendencia a cualquier estilismo. Independientemente de cual sea tu estilo, una corbata te ayudará a elevar cualquier look esta temporada y eso es algo que Alba Díaz sabe bien.

Y es que, aunque ha borrado su post, nosotras hemos sido más rápidas y ya hemos fichado su último look, unos jeans de color gris con efecto lavado que ha combinado con la camisa más especial de Zara. Te hablamos de la camisa crop rayas corbata, una prenda confeccionada en una mezcla de poliéster, viscosa y elastano y diseñada como un modelo con cuello de solapa y manga larga acabada en puño. Su cierre es frontal de botones y está decorada con un falso bolsillo de vivo delantero. Además, está rematada con una corbata a tono, que le aporta un toque muy especial y en tendencia y que la convierte en una prenda ideal para combinar con un pantalón de tiro alto y una blazer y convertirnos en la más estilosa de la oficina.

Alba Díaz @albadiazmartin

Estamos impacientes por ver cuándo Alba Díaz resube este look tan especial para poder enamorarnos de absolutamente todo, hasta de su peinado con efecto mojado con el que aportaremos un aire más macarra y dosmilero a nuestros estilismos este otoño.