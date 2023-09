La Reina Letizia estrena sus 51 años derrochando elegancia en Barcelona con este vestido (con guiño catalán) y zapatos de tacón sensato

Primera aparición pública de la Reina Letizia después de su cumpleaños, y obviamente, nosotras estábamos deseando ver su primer look con 51 años. Y no podía ser para mejor ocasión, de gala y para unos premios de periodismo en Barcelona. Porque los Reyes han viajado este lunes a Cataluña para presidir la primera edición de los “Premios La Vanguardia”, creado por el Grupo Godo, coincidiendo con el reciente 140º aniversario del periódico. Don Felipe y Doña Letizia entregan a este hora, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona, la primera edición de los Premios “La Vanguardia”, que reconocerán labor de entidades, instituciones, empresas y personas que desarrollen su actividad en los ámbitos sociales, económico, político o cultural. Para esta noche de gala y premios con su querida ex profesión, la Reina Letizia ha elegido un look de altura para estrenar sus maravillosos 51 años.

Un vestido de estreno en el armario de la Letizia de la firma Belga, Dries Van Noten, pero con guiño catalán, ya que fue comprada por Puig. Un diseño negro de lo más elegante y perfecto para una noche así, con flores doradas, cuello a caja y sin mangas. Además, la falda tiene vuelo y marca cintura con una lazada en el mismo tejido y estampado que el vestido. Eso sí, aunque sea para una cena de gala, la Reina Letizia no ha querido subirse a sus zapatos de tacón más alto y ha apostado por estos negros de tacón sensato como en los últimos meses. La sala oval, uno de los espacios más emblemá­ticos del Museu Nacional d’Art de Catalunya, acoge la cena de gala, que reúne a unos 600 invitados, entre ellos representantes de la ­política, el empresariado, la cultura, la ciencia, el de­porte o las entidades sociales. La propuesta gastronómica la ha configurado Le Chef. Además dela Reina Letizia, también hemos podido ver a Isabel Díaz Ayuso convertirse, una vez más, en una de las mejores vestidas de la noche.

Los Reyes en unos premios en Barcelona. Gtres

Mañana volveremos a ver a la Reina Letizia, pero ya en Madrid, aunque también en un acto nocturno donde poder lucir sus mejores galas como es la inauguración de temporada del Teatro Real con la ópera “Medea”, de Luigi Cherubini