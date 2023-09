Carmen Lomana nos ha contado sus dos productos imprescindibles para cuidar la piel tras el verano

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, y además de inspirarnos y crearnos necesidades de moda a diario con sus looks, siempre comparte con nosotras en su cuenta de Instagram sus consejitos de belleza y sus productos favoritos, y ahora nos acaba de chivar su rutina de belleza nocturna para cuidar la piel tras el verano, para renovarla e iluminarla para tenerla estupenda tras las vacaciones. Una vez más nos ha chivado a través de su cuenta de Instagram sus truquitos para cuidar su tez y mantenerla joven de la mano de Atashi Cellular Cosmetics, y concretamente de una gama que es su último descubrimiento en los últimos meses y que no puede dejar de usar en sus cuidados nocturnos. Porque como ya os hemos contado en infinidad de veces, es muy importante irnos a dormir con el rostro limpio tras un tratamiento nocturno, ya que durante la noche es cuando mejor trabaja nuestra piel mientras descansamos. Y Carmen Lomana se ha vuelto mega fan de un producto basado en la cosmética coreana. Estamos hablando de la innovadora línea K-BIOFERMENT deAtashi Cellular Cosmetics, que en los últimos meses ya ha enamorado a Mar Flores, Ana Boyer o Eugenia Osborne, como nuevos fichajes para su rutina de belleza diaria. Pero no solo este producto, la socialite también usa antes de irse a dormir, Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic.

"Os voy a contar cuáles son mis dos secretos para renovar, iluminar y tener la piel estupenda tras las vacaciones: Radiant Skin Antifatigue y K-Bioferment Sérum de Atashi Cellular Cosmetics. El Radiant Skin, que al llevar ácido glicólico y hialurónico, hidrata la piel además de tener efecto peeling. Importantísimo utilizarlo SIEMPRE por la noche. Justo después, me aplico mi sérum nocturno favorito y del que tanto os he hablado, K- Bioferment. Ya sabéis que, además de dejarme el rostro, el cuello y el escote con una luminosidad increíble, retrasa el envejecimiento, fortalece el microbioma y, fundamental para mí, reduce las manchas. Os aseguro que, si lo probáis, notaréis enseguida como recuperáis la piel tras el verano. ¡Feliz retorno!", cuenta Carmen Lomana con este vídeo de Instagram.

Estos son los dos productos que utiliza Carmen Lomana en su rutina de noche y que puedes comprar en farmacias, Parafarmacias, El Corte Inglés y en la web de Atashi Cellular Cosmetics.

1.Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic (actualmente rebajado a 18,79 €)

En el primer paso de la rutina de noche de Carmen Lomana, encontramos este gel exfoliante facial, de textura fluida, que regenera la piel y difumina las arrugas. Esta fórmula única favorece la exfoliación dérmica gracias al equilibrio entre el ácido glicólico y el ácido hialurónico. El ácido glicólico deja la piel lisa y purificada al instante. Tras su aplicación notarás la piel más suave y firme, ya que ejerce un efecto flash peeling. El ácido hialurónico, hidrata la piel en profundidad.

Hidrata – El ácido hialurónico redensifica la dermis al aumentar la captura de agua. Esta recupera su volumen inicial y se hidrata en profundidad luciendo suave y firme.

Efecto flash peeling – El ácido glicólico ejerce un efecto flash peeling, dejando la piel suave y luminosa. También refuerza la matriz extracelular al aumentar la síntesis de colágeno y elastina.

Reafirma – La creatina ejerce una potente acción regeneradora combatiendo la fatiga: la piel se vuelve firme y las arugas pierden profundidad.

Calma – Su sutil aroma a Magnolias del Himalaya y el Biosaccharide gum reducen el estrés y la fatiga, a la vez que repara la función barrera de la piel.

Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic. Atashi Cellular Cosmetics.

¿Cómo aplicarlo? Carmen Lomana nos ha dejado claro que se debe aplicar sobre a piel limpia de cara, cuello y escote de dos a tres veces por semana siempre para la noche ya qu contiene ácido glicólico.

2. K-Bioferment Luxury Therapy Serum (actualmente rebajado a 38,25 euros)

En el segundo paso de esta rutina de noche de Carmen Lomana se encuentra su producto favorito, K-Bioferment Luxury Therapy Serum que es un pretratamiento energético antiedad , revitalizante y multicorrector para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores como la suya. Mejora la pérdida de luminosidad, la textura y el tono de piel irregular, la pigmentación, las rojeces, los poros dilatados, las líneas finas, las arrugas y la pérdida de firmeza. Además, protege la epidermis del estrés epigenético formulado con pre/pro y postbióticos, biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico; Skin Boosters, y combates el estrés epigenético causante del 70% del envejecimiento cutáneo con el Hongo milenario de la eterna juventud Ganoderma Lucidum, NovoretinTM e IceawakeTM. Además de incluir estos dos súper ingredientes en su fórmula, lleva skin boosters como el NOVORETIN, que potencia la producción de ácido retinoico natural. Por eso a Carmen le encanta para reducir las manchitas del rostro, cuello y escote.

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de tu rostro, luciendo jugosa y tersa con efecto Lifting y Filler inmediato

- Calma, suaviza e ilumina y minimiza poros

K-Bioferment Luxury Therapy Serum. Atashi cellular cosmetics.

¿Cómo aplicarlo? En el vídeo que Carmen Lomana nos comparte en su cuenta de Instagram nos enseña que también se tiene que utilizar por la noche con el rostro limpio y tonificado. Es tu pre-tratamiento previo a tu rutina nocturna, para ello aplica 2 o 3 pulsaciones y extiéndelo bien por el rostro, cuello y escote con suaves masajes.

Dos productos de Atashi Cellular Cosmetics en su rutina de noche diaria con los que Carmen Lomana consigue recuperar su piel tras el verano, para empezar el otoño en perfectas condiciones.