¿Qué productos de belleza necesita nuestra piel en verano? Todo lo que tienes que saber antes de que lleguen los días calurosos

No nos preocupamos por nuestro maquillaje hasta que llegan los días calurosos, donde vivimos en primera persona el temido sudor. Este crea brillos, así como perjudica a la duración de nuestro make up. Es por ello que debemos saber tanto qué productos de bellezapodemos utilizar en verano como cuáles son los más adecuados por nuestro tipo de piel (grasa, seca o mixta). Uno de los consejos imprescindibles para presumir de efecto buena cara, así como de un look de maquillaje veraniego y juvenil, es preparar bien nuestro rostro con una rutina facial completa. Sin embargo, cuando intentamos conseguir una mayor durabilidad de nuestro maquillaje durante todo un día de junio, no sabemos qué método seguir para alcanzarlo. Es por ello que a todos se nos viene a la cabeza la siguiente pregunta: ¿qué productos de maquillaje debo utilizar para que me dure en verano? Los expertos en belleza tienen la respuesta clara. "Los productos ideales para días calurosos, sin duda, es un buen fixer spray, como el de Urban Decay, tanto si te gusta arriesgar como si eres de llevar un maquillaje natural", comenta el maquillador profesional Miguel Bling. Definitivamente, los fijadores de maquillaje ayudan a que la humedad y la temperatura alta dure más nuestro look. "También, llevar papeles secantes, como los Pureness de Shiseido, nos puede ayudar a salvar el maquillaje si con el sudor tenemos excesos de brillos y absorben la humedad y matizan", aclara el profesional.

Como hemos confirmado, el sudor hace que aparezcan brillos en el rostro en zonas donde no queremos iluminar. Es por ello que es imprescindible hacernos con los polvos translucidos más eficaces del mercado, como los polvos sueltos más virales de Huda Beauty. También, es cierto que ahora la tendencia es un maquillaje fresco. "Podemos conseguir este efecto con contornos bronceadores. Para mí el ideal es el modelo Laguna en crema de Nars y coloretes en crema, como el de Charlotte Tilbury, nos darán el efecto de piel fresca y veraniega", informa el experto. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las máscaras de pestañas waterproof para los días de piscina o playa, así como para sobrevivir al calor en el rostro. "Una máscara de pestañas waterproof, sin duda, será el validado perfecto para la playa. Una de las más recomendables es la Idole Define, de Lancome, ya que define, curva y aporta una duración perfecta súper negra y con un volumen controlable", comenta. La propuesta de maquillaje que han viralizado los personajes de 'Los Bridgerton' también es compatible con todos estos productos para utilizar en verano para lucir un rostro natural y al más puro estilo coquette.

Fijador de maquillaje, de Urban Decay (rebajado a 24 euros)

Fijador de maquillaje 'All Nighter'. Urban Decay

Papeles matificantes, de Shiseido (31 euros)

Papeles matificantes 'Pureness'. Shiseido

Polvos translúcidos, de Huda Beauty (40 euros)

Polvos translúcidos 'Easy Bake Loose'. Huda Beauty

Bronceador en crema, de Nars (rebajado a 32 euros)

Bronceador en crema 'Laguna'. Nars

Colorete en crema, de Charlotte Tilbury (42 euros)

Colorete en crema 'Colour Of Dreams'. Charlotte Tilbury

Máscara de pestañas waterproof, de Lancôme (24 euros)

Máscara de pestañas waterproof 'Idôle'. Lancôme

En definitiva, nuestros looks de maquillaje son diferentes entre la temporada de otoño-invierno y los que nos hacemos en plena primavera o verano. Debemos apostar por las indicaciones de los expertos en belleza para asegurarnos una estética duradera, sin brillos y matizada.