Soy editora de belleza y te confirmo que esta temporada los coloretes rosas son la tendencia

Con la llegada del verano y la subida de las temperaturas, todas las amantes de la moda y la belleza tendemos a usar más color en nuestro día a día. Esto se traduce a llevar prendas más llamativas en tonalidades como el 'Peach Fuzz', que hasta Tamara Falcó quiso sumarse a esta tendencia con un jersey de lo más clásico, atemporal y sencillo, pero con ese toque original de Pantone. Otra de las tendencias más llamativas que estamos viendo en los últimos meses viene dada por las influencers portuguesas. Sí, estas chicas tienen un estilo único, diferente y muy pero que muy colorido. Ellas llevan por bandera el 'más es menos' y son capaces de crear looks a partir de diferentes estampados, colores y texturas. Como una explosión de alegría, ellas han conquistado y han expandido este estilo al resto del mundo, llevando por bandera el predominio del color en el look. Nuestras influencers españolas favoritas ya se han sumado a esta tendencia, la cual también se extrapola al mundo de la belleza. ¿En qué sentido? En cuanto a maquillaje se refiere, además del iluminador, el colorete pasa a convertirse en un imprescindible en la rutina de make up. Sí, se trata de un producto básico que todas tenemos en nuestro neceser, pero, esta temporada, viene pisando muy fuerte, sobre todo en tonalidades rosas.

Si aún no tienes un colorete en color rosa, esta primavera y verano es un buen momento para hacerse con uno. Estos meses los llevaremos en un tono rosado, simulando el hecho de habernos 'quemado' bajo el sol tras una larga tarde frente al mar. No importa si te pasas, la idea es que el colorete sea el claro protagonista del maquillaje. Llévalo en las mejillas y la zona de la nariz. Muchas de estas chicas también se dibujan pecas, consiguiendo un look de make up muy aniñado, al más puro estilo 'coquette'. Sea como sea, el colorete rosa es un imprescindible que debes tener en tu neceser este verano. Y es que, en tiendas de belleza y cosmética podemos encontrar una gran variedad de este producto en diferentes texturas: desde el clásico colorete en polvo hasta el colorete en crema, pasando por el líquido y en la textura de mousse. Sí es cierto que, durante los meses de verano y, con el calor, lo ideal sería que te hicieras con un colorete líquido, ya que este se adhiere mucho mejor a la piel que el colorete en polvo, pero, todo depende de cómo te sientas tú más cómoda. Sin más, te enseñamos algunos de los coloretes rosas que puedes encontrar ya en tiendas para triunfar este verano.

Crema con color multifunción, de Bobbi Brown (44 euros)

Crema con color multifunción Bobbi Brown

Colorete en polvo, de Nars (39,00 euros)

Colorete en polvo Nars

Colorete en polvo rosa nacarado en dos tonos, de Charlotte Tilbury (43,00 euros)

Colorete en polvo rosa Charlotte Tilbury

Colorete Blush Crush, de Essence (2,88 euros)

Colorete blush Essence

Estos son los coloretes en rosa que serán un imprescindible en tu neceser de maquillaje este verano. Y es que hace un efecto de 'buena cara' ideal para el día a día.