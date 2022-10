Agua mineral como fijador de maquillaje, la moda que está triunfando en TikTok

Desde que las mascarillas se hicieron una constante en nuestras vidas, debo reconocer que incorporado a mi rutina de maquillaje diaria un elemento en el que jamás había reparado, pero que ahora me parece imprescindible en mi día a día. Me refiero al fijador de maquillaje. Si bien antes al terminar de maquillaje recurría sencillamente a Agua Termal o alguna buma facial similar, más bien para hidratar que para fijar, si que a veces incluso recurría a la laca para fijar el maquillaje, pero solo cuando se trataba de una boda o un evento en el que necesitase aguantar mi make up durante horas. Pero gracias o por culpa de la mascarilla, esto pasó a convertirse en una prioridad.

Mi búsqueda exhaustiva y constante me llevó a mil y una páginas de productos de belleza, desde las más conocidas como Primor o Sephora hasta otras más conocidas, incluso a Amazon, donde leí las reseñas de cada uno de los fijadores de manera casi obsesiva para saber no solo cual aguantaba más el maquillaje, si no cual conseguía un efecto glow o mate según las necesidades o las preferencias que tuviese cada día.

Pero cual ha sido mi sorpresa al encontrar un método natural que parece haberse hecho viral en las redes sociales, y especialmente en TikTok, oráculo de todas las tendencias de belleza, y a la que como os he comentado en más de una ocasión le debo muchos de mis grandes descubrimientos beauty en los últimos meses. Y ha sido precisamente ahí donde he visto como muchos usuarios recurrían al agua con gas para fijar su maquillaje.

Sí, sí, has oído bien. Ni más ni menos que agua con gas (parece que aquí la marca es bastante indiferente). Sencillamente tienes que verter en un bote de spray la cantidad que quieras (te aconsejamos que te ayudes de un embudo como el que usas para llenar los botes pequeños de viaje) y pulverizar suavemente sobre tu rostro tras finalizar tu maquillaje. Eso sí, asegúrate que este bien fría antes de hacerlo, para mayor eficacia.

Los que lo han aprobado aseguran que no solo consigue aguantar más tiempo los productos, si no que además aporta un efecto refrescante que es perfecto para iluminar tu cara en apenas unos segundos.