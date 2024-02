Sara Carbonero se ha ido de fiesta con los pantalones más anchos (y elegantes) que quieren todas las mujeres de 40

Sara Carbonero e Isabel Jiménez son inseparables, dos mujeres acuario, grandes amigas y con estilos de lo más marcados como su marca Slowlove. Y una vez más los lo han vuelto a demostrar en la celebración del cumpleaños de la presentadora de informativos, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los pantalones más anchos, y elegantes, de Sara. Porque siempre decimos que su estilo bohemio nos conquista, pero esta noche ha dejado a un lado esa estética para sorprendernos con un look de mujer empoderada que nos ha conquistado a toda la redacción. Unos pantalones muy anchos, que son mega tendencia esta invierno 2024, y que no le pueden sentar mejor a Sara Carbonero. Queda todas las noches sean de fiesta si son con un estilismo como el de Sara Carbonero para irse de cumpleaños de amigas.

Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este invierno 2024 como Sara Carbonero. La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del otoño se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París. En las cuatro principales capitales de la moda los pantalones holgados y cómodos han sido los más repetidos.

Sara Carbonero con pantalones muy anchos. @saracarbonero

El look de Sara Carbonero. @amandapradob

Unos pantalones muy anchos que Sara Carbonero ha combinado con un top de escote bardot y lazadas cruzadas de esos que estilizan al máximo para un look de efecto tipazo de esos que tanto nos gustan. O lo que es lo mismo, un outfit perfecto para irte de fiesta con amigas hoy mismo.