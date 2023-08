Que Vicky Martín Berrocal deje de temer a los shorts a sus 50 años, es un triunfo para todas

Vicky Martín Berrocal y su verano de salir de su zona de confort. Primero fue ponerse unos shorts para posar de espaldas y mostrar su celulitis, luego cortarse su larga melena y ahora seguir llevando shorts, y todo esto lo ha hecho por primera vez al cumplir los 50 años. Un triunfo para ella, y para todas las mujeres. "Me he tirado 50 años sin ponerme un short pero todo en esta vida es empezar". Vicky Martín Berrocal acaba de mandar un mensaje de esos que tiene que ser leídos. No es solo una fotografía más de Instagram con uno de sus looks, es un potente mensaje que todas las mujeres tienes que leer. Y nosotras solo podemos aplaudirlas una vez más. No nos extraña que su hija Alba Díaz se haya convertido en una mujer segura de si misma con la madre que tiene de ejemplo. "Es la primera vez que me hago una foto de espalda. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua, eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire". Dijo hace unas semanas, y ahora ya no se quita los shorts vaqueros. Bravo por ti, Vicky.

Y nosotras solo podemos aplaudirla y admirar este look de lo más sencillo que se convierte en el uniforme de todos los veranos y no nos puede gustar más. Shorts vaqueros, camiseta de Dolce&Gabanna de la colección con Kim Kardashian, y sandalias planas.

Deseando estamos de ver los siguientes looks y mensajes importantes que nos deja Vicky Martín Berrocal este verano.