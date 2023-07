Vicky Martín Berrocal posa en shorts para enseñar por primera vez su celulitis y mandar un mensaje muy importante a todas las mujeres

Vicky Martín Berrocal acaba de mandar un mensaje de esos que tiene que ser leídos. No es solo una fotografía más de Instagram con uno de sus looks, es un potente mensaje que todas las mujeres tienes que leer. Y nosotras solo podemos aplaudirlas una vez más. No nos extraña que su hija Alba Díaz se haya convertido en una mujer segura de si misma con la madre que tiene de ejemplo. "Es la primera vez que me hago una foto de espalda. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua, eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire". Bravo por ti, Vicky.

Un mensaje de lo más importante de Vicky Martín Berrocal que tenemos que leer antes de empezar este martes, porque no es solo ponerse unos shorts a sus 50 años y posar pro primer vez de espaldas sin importarle lucir su celulitis, esa que tenemos todas y que tanto nos amarga. Es un discurso de empoderamiento femenino, de quererse a una misma y de sentirse orgullosa de su cuerpo.

Y para lanzar este mensaje, Vicky Martín Berrocal ha posado en shorts vaqueros y una camisa rosa anudada a la cintura y abierta, siguiendo también la tendencia Barbie.