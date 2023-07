Laura Escanes despunta con un bikini de crochet ahora rebajado que favorece a las chicas morenas y que hace tipazo

Como cada verano, nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado sus propuestas de moda de baño, y es que se trata de un imprescindible en nuestra maleta de vacaciones. Ya en primavera pudimos ver los diseños que prometían convertirse en virales, como por ejemplo este bikini en tono rosa de Rocío Osorno, quien lo lució ya durante el mes de abril, creando gran expectación entre sus seguidoras, ya que se trata de un bikini muy favorecedor y elegante. Todas las amantes de la moda sabemos que las prendas de corte 'cut out' son un must en nuestro armario porque favorece mucho y, además, es muy sexy, por lo que este diseño 'cut out' se ha hecho un hueco en la moda de baño y son muchas las influencers que ya se han hecho con más de uno, como este bañador 'cut out' en amarillo de Violeta Mangriñán, un tono que favorece a las chicas morenas y que podemos usar tanto como para el mar como a modo de body. Aunque el bañador sea un imprescindible, lo que más usamos a la hora de broncearnos en el mar son, sin lugar a dudas, los bikinis, ya que son cómodos y no deja tanta marca y Laura Escanes lo sabe, pues durante sus vacaciones en Menorca, la hemos visto lucir un bikini de crochet rojo -un tono que favorece mucho a las chicas morenas- que hace efecto tipazo.

Laura Escanes nos sorprendía con una foto en sus redes sociales con un bikini rojo de triángulo y braguita de cortina de Women's secret ahora rebajado que sienta fenomenal, ya que este tono potencia el bronceado de la piel y su diseño de crochet hace que sea más original y diferente. No es la primera vez que vemos a Laura Escanes lucir en sus redes sociales un bikini de este estilo, pues es amante de los bikinis de triángulo para que no deje tanta marca, como por ejemplo este bikini en lila que lucía Laura Escanes el año pasado, siendo el lila uno de los tonos favoritos de muchas amantes de la moda. Laura Escanes ha acertado con este bikini de crochet rojo para pasar unos días en Menorca, donde se le veía muy feliz.

Laura Escanes con bikini rojo @lauraescanes

Top bikini triangular (23,99 €) y braga bikini crochet rojo (15,99 €), ambos de de Women's secret.

Top y braguita roja crochet Women's secret

El bikini de triángulo y en rojo en un acierto absoluto para las chicas morenas como Laura Escanes, ya que potencia el tono bronceado de la piel.